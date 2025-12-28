Flugreise steht an Städtepartnerschaft: Nassauer fliegen auf die Bahamas Andreas Galonska 28.12.2025, 11:00 Uhr

i Die Stadt Nassau wird mit Nassau auf den Bahamas eine Partnerschaft aufnehmen. Die Urkunde dazu wird im März von einer Delegation von der Lahn in der Karibik unterzeichnet. Bernd-Christoph Matern (Archiv). Bernd-Christoph Matern

Nassau schießt eine Städtepartnerschaft mit dem gleichnamigen Ort auf den Bahamas ab. Zum Abschluss der Partnerschaftsurkunde wird eine Gruppe von der Lahn die Reise in die Karibik antreten.

Vor Monaten war es noch eine Idee, nun wird die Städtepartnerschaft zwischen Nassau an der Lahn und Nassau auf den Bahamas konkret. Ende März 2026 wird Stadtbürgermeister Manuel Liguori zusammen mit weiteren Bürgern die Flugreise antreten und vor Ort die Urkunde für die Städtepartnerschaft unterzeichnen.







Artikel teilen

Artikel teilen