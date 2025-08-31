Der Diezer Stadtwald Hain soll „zukunftsfest“ werden: Um die natürliche Verjüngung des historischen, rund 180 Jahre alten Eichenbestands weiter zu unterstützen, wurden nun Weisergatter aufgestellt, um Schäden durch Wildverbiss einzuschränken.

Es staubte diese Woche mächtig im beliebten Diezer Stadtwald Hain, als Forstarbeiter begannen, mithilfe einer Raupe Schneisen ins Unterholz zu mulchen. Vorsichtshalber habe er gleich zum Handy gegriffen und die Bürgermeisterin informiert, erzählte Revierförster Johannes Betz mit einem Lachen. Denn auch an diesem Vormittag herrschte im Stadtwald wieder reger Besucherbetrieb und die Staubwolken fielen bestimmt auch manchem Anwohner auf, der dann wiederum möglicherweise im Rathaus anruft. Daher die „Vorwarnung“ an die Bürgermeisterin, dass alles in Ordnung ist und alles wie geplant und vom Stadtrat gebilligt umgesetzt wird.

Die kleine Anekdote zeigt, wie sehr vielen Diezern „ihr Stadtwald“ am Herzen liegt. Und das gilt auch für Karl-Heinz Schwarz, Geschäftsführer der Heinrich Schwarz GmbH. Denn das Diezer Unternehmen feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen und will daher aus dem Anlass etwas an die Gesellschaft zurückgeben und 20.000 Euro für den Stadtwald spenden. Das hatte Johannes Betz bereits im Juni dem Stadtrat erläutert, nun nutzte er den Beginn der Arbeiten, um die nun geplanten Maßnahmen noch mal vorzustellen. Mit dabei war auch Vanessa Schrodt von der Firma Schwarz.

i Revierförster Johannes Betz und Vanessa Schrodt von der Heinrich Schwarz GmbH schauen sich die bereitgestellten Weisergatter an. Johannes Koenig

„Der Hain mit seinen rund 180 Jahre alten Eichen ist ein Diezer Schatzkästlein“, betonte Betz. Ziel sei es daher, den Eichbestand langfristig zu erhalten: „Also mindestens weitere 100 Jahre“, umreist der Fachmann den Zeitraum, in dem Förster normalerweise planen. Dabei will Betz auf „die natürliche Verjüngung als bestmögliche Variante“ setzen: „Denn es gibt hier im Hain Hunderttausende junger Eichen“, betont er und weist auf den Waldboden – und tatsächlich ist dieser voll mit vielleicht 30 Zentimeter hohen Pflänzlein. Die gilt es nun zu unterstützen, was wiederum direkt etwas mit der laufenden Mulchaktion zu tun hat. Denn Betz will der natürlichen Verjüngung der Eichen mit dem Aufstellen von Zäunen aktiv unter die Arme greifen: „Insgesamt 1200 Meter Weisergatter sollen bis Ende September auf fünf Flächen und damit insgesamt 1,5 Hektar aufgestellt werden“, erläutert Betz die Pläne.

Mehrere kleine Flächen – insgesamt 50 Quadratmeter – wurden bereits früher versuchsweise eingezäunt, um die jungen Eichen vor Wildverbiss zu schützen. „Denn das Rehwild frist vor allem die Knospen“, weiß Betz. Zur Illustration entfernt er ein kleines Eichenpflänzchen vom Waldboden und deutet auf die geschädigten Stellen. „Immer, wenn die Pflanzen anfangen zu wachsen, kriegen sie durch das Abknabbern der Knospen eins drüber“, so die Erklärung, warum die Eichen vor den Zäunen quasi im „Bonsai“-Format verbleiben, während sie dahinter wachsen und gedeihen.

i Johannes Betz erklärt anhand einer jungen Eichen die Schädigungen durch den Wildverbiss. Vanessa Schrodt

Dass der Wildverbiss ein Hindernis für die Waldverjüngung darstellt, war allerdings vorher nur ein Verdacht: „Das schwache Wachstum hätte ja auch an den Lichtverhältnissen liegen können“, gibt Betz zu bedenken. Diese Theorie wurde aber durch den Zaunbau widerlegt. Im Juni hatte Betz im Rat die Kosten für die Maßnahme auf insgesamt 22.000 Euro geschätzt. Demnach schlagen Vorbereitungs- und Aufbaukosten mit 11.000 Euro zu Buche, die Zäune kosten dann noch mal genauso so viel. Aufgestellt werden sogenannte Weisergatter. „Darin können sich keine Tiere verfangen“, so Betz. Außerdem bestehen sie aus unbehandeltem Holz und müssen daher nicht extra entsorgt werden. Stattdessen verrotten sie irgendwann und werden so Teil des natürlichen Nährstoffkreislaufes des Waldes.

Ergänzt wird die natürliche Verjüngung durch die für den Herbst geplante Anpflanzung von 300 Eiben. „Eiben sind eine alte, aber seltene Baumart“, erzählt der Experte. „Früher wurden sie als Bogenhölzer verwendet.“ Mit ihrer Anpflanzung soll die ökologische Vielfalt im Hain weiter ausgebaut werden, damit sich großflächige Brachen wie zum Beispiel durch das Fichtensterben nicht wiederholen. Denn je vielfältiger der Wald, desto resilienter ist er in Zeiten des Klimawandels aufgestellt.