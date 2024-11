Kleinbusse sind seit drei Jahren testweise unterwegs Stadtverordnete Limburg entscheiden: Der „LahnStar“ bleibt dauerhaft Stefan Dickmann 24.10.2024, 16:15 Uhr

i Der „LahnStar“, hier vor dem ICE-Bahnhof Limburg-Süd, wird weiter in der Stadt unterwegs sein. Foto: Stadt Limburg NNP

Limburg. Seit drei Jahren ergänzt der „LahnStar“ das reguläre Angebot der Stadtbusse in Limburg. Das funktioniert so erfolgreich, dass aus dem bis Ende dieses Jahres befristeten Pilotprojekt von Anfang 2025 an ein Regelbetrieb wird. Der „LahnStar“ wird ein richtiger Limburger. Die Stadtverordneten stimmten der Empfehlung des Magistrats in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig zu.

Es gibt keine festen Abfahrtszeiten für den „LahnStar“: Wer von einem Limburger Stadtteil in einen anderen gefahren werden will, fordert den Kleinbus (jeweils elektrisch angetrieben) per App auf dem Smartphone oder telefonisch an, geht zur nächstgelegenen Haltestelle, wartet dort kurz, zeigt dem Fahrer seine Monatskarte vor (oder holt sich ein Busticket) und zahlt noch einen kleinen Zuschlag.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen