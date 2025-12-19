Stadtrat Nassau: Zwist um einen Zufahrtsweg

Welche Straßenbreite ist für das Durchkommen von Rettungsfahrzeugen sinnvoll, was ist vorgeschrieben? Darum ging es jetzt im Nassauer Stadtrat, der kontrovers über ein Neubauvorhaben in der Mitte der Stadt sprach.
Freie Bahn für die Feuerwehr – das wird jeder für richtig halten. Aber wie sieht es aus, wenn es ganz konkret um 30 Zentimeter mehr Fahrbahnbreite geht? Darüber wurde im Nassauer Stadtrat diskutiert, der über ein Neubauvorhaben redete.In der Hintergasse soll ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten neu entstehen.