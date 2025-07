Stadtrat Lahnstein will Photovoltaik vorantreiben

Es ist eine Hiobsbotschaft: Nach 28 Jahren hat der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn aus finanziellen Gründen seine Trägerschaft für die Beratungs- und Koordinierungsstelle (BeKo) im Pflegestützpunkt Lahnstein zum Jahresende gekündigt. „Dies gefährdet nicht nur die persönliche Beratung im Pflegestützpunkt Lahnstein, sondern auch die funktionierende Zusammenarbeit mit allen pflegerischen, medizinischen und sozialen Akteuren in der Region“, heißt es in einer vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Günter Groß im Stadtrat vorgestellten Petition an Sozialministerin Dörte Schall. Dies war nur ein Tagesordnungspunkt der jüngsten Lahnsteiner Stadtratssitzung.

Die Petition für den Erhalt der BeKo habe man bei einem fraktionsübergreifenden Treffen gemeinsam erarbeitet, so Groß. Besonders kritisch bewerten die Fraktionen „die unzureichende finanzielle Ausstattung der BeKo, deren Förderung durch das Land seit Jahren nicht mehr angepasst wurde. Im Sinne der Betroffenen, ihrer Angehörigen und der gesamten Region appellieren wir an Sie, dieses bewährte und notwendige Angebot zu sichern und damit ein klares Zeichen für soziale Verantwortung und zukunftsorientierte Pflegepolitik zu setzen.“ Die Petition wurde einstimmig verabschiedet.

Mehrere Gebäude sollen Photovoltaik bekommen

Einstimmig votierte er auch, als es um die Auftragsvergabe für die Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften ging. Hier hatte die CV Montage Team GmbH mit 236.810 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Laut einer Überprüfung sind auf der Kita Lahneggs, der Goethe-Schule, dem Verwaltungsgebäude in der Didierstraße und der Blechhalle des Baubetriebshofs PV-Anlagen sinnvoll. Auf dem flachen Walmdach des Verwaltungsgebäudes in der Kirchstraße könnte man dagegen nicht genug Module installieren, um den Strombedarf des Gebäudes abzudecken, weshalb man hier von einer Anlage Abstand nahm. Für Lahnstein ist das Ganze dank der hundertprozentigen Förderung über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes kostenfrei.

Das sieht bei der Inspektion und Wartung der Messtechnik in der Kläranlage Lahnstein/Braubach etwas anders aus. Hier vergab der Stadtrat den Auftrag zum Bruttoangebotspreis von exakt 17.015,45 Euro an die Hach Lange GmbH.

Neue Genehmigungsbehörde soll eingerichtet werden

Einnahmen für die Stadt sichern – das stand beim Tagesordnungspunkt „Interkommunale Zusammenarbeit der Erlaubnisbehörden für Großraum- und Schwertransporte“ im Fokus. Bisher bearbeitet das Ordnungsamt die Genehmigung der Transporte, sofern sie Lahnstein betreffen. Jetzt plant das Verkehrsministerium die Einrichtung einer zentralen Genehmigungsbehörde – und stößt damit bei den Kommunen auf Widerstand. „Nach allgemeiner Einschätzung würden die kommunalen Verwaltungen trotzdem weiterhin die Arbeit machen müssen, aber nicht mehr die Genehmigungsgebühren einnehmen“, so OB Lennart Siefert. Konkret wären das jährlich 10.000 bis 15.000 Euro weniger in der Kasse.

Auf diesem Hintergrund schlug die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vor, die Sachbearbeitung im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zu übernehmen. Der Vorteil: So würden die Gebühren bei den Kommunen verbleiben. Einstimmig votierte der Stadtrat dafür, einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Planstelle und Nachrücker

Nicht ganz so einmütig ging es bei der von der CDU-Fraktion aus Kostengründen beantragten Streichung einer Planstelle im Personalamt der Stadt zu. Angesichts des deutlich gestiegenen Arbeitsanfalls sei die Planstelle unentbehrlich, so die Reaktion der Stadtverwaltung. Hier folgte der Stadtrat bei einer Gegenstimme – der von OB Siefert – der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses, die Stelle im Plan zu belassen, aber vorerst nicht zu besetzen.

Apropos Personal: Für das kürzlich verstorbene Ratsmitglied Matthias Boller (SPD) rückt Herbert Fuß in den Forst- und Werkausschuss sowie Perry Metten-Golly in den Bauausschuss nach. Andrea Dennert (ULL) hat ihr Mandat niedergelegt. Ihr Nachfolger im Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft ist Hans-Georg Meier.