Nicht beschlussfähig Stadtrat in St. Goarshausen nach sechs Minuten beendet 17.10.2025, 12:30 Uhr

i Rein und wieder raus: Die jüngste Sitzung des Stadtrats St. Goarshausen dauerte sechs Minuten. Tobias Lui

Die Tagesordnung war prall gefüllt, entschieden wurde nichts. Zehn Ratsmitglieder fehlten bei der jüngsten Stadtratssitzung von St. Goarshausen. Beigeordneter Daum schloss die Sitzung nach sechs Minuten. Rekord. Was war los?

Tja, das war wieder nichts. Eigentlich wollten sie im Stadtrat St. Goarshausen einen neuen Bürgermeister wählen, doch die Sitzung war nach rekordmäßigen sechs Minuten beendet. Weil kaum ein gewählter Stadtrat den Weg in den Sitzungssaal fand. „6 von 16 – damit nicht beschlussfähig, Sitzung geschlossen“, verkündete Daniel Daum, Erster Beigeordneter der Stadt St.







