Schwierigkeiten mit der Nutzung der Empore und der Fluchttreppe gibt es bei der Nassauer Stadthalle. Dazu stellte die FWG Forum Nassauer Land mehrere Anfragen, wie es damit weitergehen soll.
Lesezeit 3 Minuten
In der jüngsten Sitzung des Nassauer Stadtrats ging es auch um die Antworten auf Anfrage der Fraktion FWG Forum Nassauer Land zur Stadthalle und zur Paul-Schneider-Straße. Die FWG hatte bemängelt, dass seit 2024 die Empore, also der Balkon der Stadthalle, gesperrt und damit nicht nutzbar ist.