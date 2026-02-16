Kostenfragen offen
Stadthalle Nassau: Wer soll Kosten übernehmen?
Um die Nutzung der Empore in der Stadthalle und der Fluchttreppe ging es im Nassauer Stadtrat. Die FWG Forum hatte dazu Anfragen gestellt, war aber nicht mit allen Antworten zufrieden.
Andreas Galonska

Schwierigkeiten mit der Nutzung der Empore und der Fluchttreppe gibt es bei der Nassauer Stadthalle. Dazu stellte die FWG Forum Nassauer Land mehrere Anfragen, wie es damit weitergehen soll. 

Lesezeit 3 Minuten
In der jüngsten Sitzung des Nassauer Stadtrats ging es auch um die Antworten auf Anfrage der Fraktion FWG Forum Nassauer Land zur Stadthalle und zur Paul-Schneider-Straße. Die FWG hatte bemängelt, dass seit 2024 die Empore, also der Balkon der Stadthalle, gesperrt und damit nicht nutzbar ist.

