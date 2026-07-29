Nicht nur das 46. Lahnsteiner Bluesfestival am 26. September muss eine neue Location suchen: Die Schließung der Stadthalle Lahnstein wegen massiver Brandschutzmängel sorgt für viele Probleme. Die Kommunalpolitik will helfen.
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Geschockt reagiert Lahnsteins Kommunalpolitik auf die Nachricht, dass die Stadthalle auf dem Salhofplatz wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen werden muss. Vor allem für die Vereine werden die nächsten Jahre sehr schwierig, befürchten die Fraktionen unisono, denn alternative Veranstaltungshallen dieser Größe sind rar gesät in der Region.