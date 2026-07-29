Mängel am Brandschutz
Stadthalle Lahnstein ist zu: Politik reagiert geschockt
Die Stadthalle in Lahnstein ist wegen akuter Mängel am Brandschutz geschlossen.
Die Stadthalle in Lahnstein ist wegen akuter Mängel am Brandschutz geschlossen.
Tobias Lui

Nicht nur das 46. Lahnsteiner Bluesfestival am 26. September muss eine neue Location suchen: Die Schließung der Stadthalle Lahnstein wegen massiver Brandschutzmängel sorgt für viele Probleme. Die Kommunalpolitik will helfen.

Lesezeit 4 Minuten
Geschockt reagiert Lahnsteins Kommunalpolitik auf die Nachricht, dass die Stadthalle auf dem Salhofplatz wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen werden muss. Vor allem für die Vereine werden die nächsten Jahre sehr schwierig, befürchten die Fraktionen unisono, denn alternative Veranstaltungshallen dieser Größe sind rar gesät in der Region.
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