Halle gesperrt Stadthalle Lahnstein: Bei Feuer droht Erstickungstod Tobias Lui 23.07.2026, 11:10 Uhr

i „Lahnsteins gute Stube“, die Stadthalle auf dem Salhofplatz, ist wegen Brandschutz geschlossen. Tobias Lui

Zuletzt sorgte das verheerende Disco-Inferno im Januar 2026 im Schweizer Skiort Crans-Montana, bei dem 41 Menschen starben, für verschärfte Kontrollen der Brandschutzauflagen. Ist dies auch der Grund für die Schließung der Stadthalle Lahnstein?

Vereinsverantwortliche mit Zukunftsängsten, Besucher, die Tickets gekauft haben, Künstler, die Auftritte umplanen müssen. Dazu Soziale Medien, in denen (teils unsägliche) Kommentare überkochen. Und schließlich Akteure von Politik und Verwaltung, die bemüht sind, trotz des Dilemmas Zusammenhalt zu zeigen: Nach der Schließung der Stadthalle auf dem Salhofplatz wegen massiver Brandschutzprobleme toben in Lahnstein die Diskussionen darüber, wie es ...







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