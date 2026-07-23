Halle gesperrt
Stadthalle Lahnstein: Bei Feuer droht Erstickungstod
„Lahnsteins gute Stube“, die Stadthalle auf dem Salhofplatz, ist wegen Brandschutz geschlossen.
„Lahnsteins gute Stube“, die Stadthalle auf dem Salhofplatz, ist wegen Brandschutz geschlossen.
Tobias Lui

Zuletzt sorgte das verheerende Disco-Inferno im Januar 2026 im Schweizer Skiort Crans-Montana, bei dem 41 Menschen starben, für verschärfte Kontrollen der Brandschutzauflagen. Ist dies auch der Grund für die Schließung der Stadthalle Lahnstein?

Lesezeit 3 Minuten
Vereinsverantwortliche mit Zukunftsängsten, Besucher, die Tickets gekauft haben, Künstler, die Auftritte umplanen müssen. Dazu Soziale Medien, in denen (teils unsägliche) Kommentare überkochen. Und schließlich Akteure von Politik und Verwaltung, die bemüht sind, trotz des Dilemmas Zusammenhalt zu zeigen: Nach der Schließung der Stadthalle auf dem Salhofplatz wegen massiver Brandschutzprobleme toben in Lahnstein die Diskussionen darüber, wie es ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren