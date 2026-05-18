Kandidat fürs Rathaus Stadtchef für St. Goarshausen: Es gibt einen Kandidaten Mira Zwick 18.05.2026, 18:00 Uhr

i Seit April vergangenen Jahres hat St. Goarshausen keine Bürgermeisterin mehr. Doch es gibt einen Interessenten für das Ehrenamt. Mira Zwick

Seit über einem Jahr ist das Bürgermeisteramt in St. Goarshausen unbesetzt, der Erste Beigeordnete und sein Vertreter führen die Amtsgeschäfte – und ächzen unter der Last der vielen Aufgaben. Nun gibt es wohl einen Interessenten für die Loreleystadt.

Seit gut einem Jahr hat St. Goarshausen keinen Bürgermeister mehr. Seit dem überraschenden Rücktritt Anna Maria Ledwinkas sowie des weiteren Beigeordneten Markus Killer im April 2025 sitzt Daniel Daum als Erster Beigeordneter dem Stadtrat vor. Von Buga-Park über Loreley-Freilichtbühne bis hin zu klassischen Verwaltungsaufgaben: Die Stadt hat einiges vor der Brust, und nicht immer laufen die Amtsgeschäfte reibungs- und lautlos.







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