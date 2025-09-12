Seit Monaten gibt es keinen Stadtbürgermeister in St. Goarshausen. Vor der jüngsten Stadtratsitzung gab es einen Entwurf, der eine Besprechung des Themas vorsah. Dieser verschwand jedoch von der endgültigen Tagesordnung. Das löst Verwunderung aus.

Wo ist er hin, der Tagesordnungspunkt zur Bürgermeisterwahl, die eigentlich Thema im Stadtrat sein sollte? Nachdem Anna Maria Ledwinka im April vom Bürgermeisteramt zurückgetreten ist, wird die Loreleystadt – seit Jahren in wildem Fahrwasser, was die Stadtführung angeht – von den Beigeordneten Daniel Daum und Harald Steil geführt. Mit dicken Projekten und viel Verantwortung vor der Brust, Stichworte sind hier die Buga 2029, die Loreleybühne, Rhein in Flammen, der Umbau des alten Bahnhofs zum Rathaus und, und, und.

Verschiedene Versionen der Tagesordnungen

Für den 24. August hatte man bereits eine Neuwahl des Bürgermeisters angesetzt – bloß Kandidaten fanden sich keine. Laut Gemeindeordnung hat eine Gemeinde dann weitere acht Wochen Zeit, das Amt zu besetzen. Eine Gelegenheit dafür gab es am 9. September zur Stadtratssitzung. So war augenscheinlich der Plan. Zumindest erreichte unsere Zeitung eine Tagesordnung, auf der sich die Wahl und Ernennung des Bürgermeisters unter den Tagesordnungspunkten wiederfindet. Doch dann Kommando zurück. Eine neue Tagesordnung wird veröffentlicht, darauf fehlen die Punkte rund um die Bürgermeisterwahl und den Jahresabschluss 2019. Also doch keine Wahl am 9. September. Was war da los?

Am 1. September veröffentlichte die Verbandsgemeinde Loreley eine Tagesordnung, auf der die Bürgermeisterwahl noch zu finden war, außerdem wurde diese auch dem Stadtrat zugeschickt, wie Jan Born, Fraktionsvorsitzender der „Pro GOH“, gegenüber unserer Zeitung berichtet. Zwei Tage später wurde eine neue Tagesordnung veröffentlicht – ohne die oben genannten Punkte, darunter die Bürgermeisterwahl. Die Wahl war für den 9. September also vom Tisch.

„Daher sind wir darüber mehr als verwundert, weshalb die Tagesordnung jetzt eingekürzt wurde.“

So heißt es im Antrag der Fraktion „Pro GOH“, die sich über das Verschwinden des TOPs zur Stadtbürgermeisterwahl wundert.

Ein Antrag der „Pro GOH“ im Vorfeld der Stadtratssitzung wirft weitere Fragen auf. Am 4. September nimmt Jan Born darin noch einen Anlauf, das Thema Bürgermeisterwahl zu platzieren. Aus dem Antrag, der unserer Zeitung vorliegt, geht hervor, dass es im Vorfeld eine Videokonferenz unter Beteiligung des Zweiten Beigeordneten Harald Steil gegeben hat, wo die erste Version der Tagesordnung besprochen wurde – wohl ohne Widerspruch vonseiten der Stadtspitze, sogar von Einvernehmlichkeit ist die Rede. „Von Herrn Steil gab es keine Einwände, der, nach Ankündigung von Herrn Daum, als offizieller Vertreter der Stadt an der Videokonferenz teilgenommen hat“, heißt es in dem Antrag. „Daher sind wir darüber mehr als verwundert, weshalb die Tagesordnung jetzt eingekürzt wurde. Wir halten auch den Umgang mit der Verwaltung und in diesem Zusammenhang ausgesprochene Drohungen für mehr als befremdlich“, heißt es dort weiter. Um welche Drohungen es geht, führt „Pro GOH“ nicht weiter aus. Deshalb stelle man den Antrag, das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung zu heben. Der Antrag blieb ohne Erfolg.

Im Rat unternahm Hans-Jörn Wilhelm („Pro GOH“) einen weiteren Versuch, den Antrag noch mal auf die Tagesordnung zu bringen – wieder ohne Erfolg. Carsten Schladt von der VG-Verwaltung erläuterte, dass der Antrag aufgrund fehlender Dringlichkeit nicht berücksichtigt werden könne. Auch müsse das Öffentlichkeitsprinzip gewahrt werden, also die Bevölkerung frühzeitig informiert werden. Bei einem Punkt wie der Bürgermeisterwahl umso wichtiger, betont Schladt im Gespräch mit unserer Zeitung. „Laut Gemeindeordnung muss ein neuer Wahlversuch innerhalb von acht Wochen nach dem Neuwahlversuch anberaumt werden. Da die Neuwahl ohne Kandidaten am 24. August war, sind wir mit einer erneuten Bürgermeisterwahl Mitte Oktober noch in der Frist“, erklärt er. Spätestens am 19. Oktober muss also eine Neuwahl stattfinden.

Anfragen an die Betroffenen sind verschickt

Warum die Bürgermeisterwahl von der Tagesordnung verschwunden ist und wer das veranlasst hat, bleibt bisher unklar. Unsere Zeitung hat eine entsprechende Anfrage für eine Stellungnahme der beiden Beigeordneten Daniel Daum und Harald Steil sowie der Verbandsgemeinde Loreley verschickt.

Muss eine Gemeinde einen Bürgermeister haben?

„Die Gemeindeordnung ist so gestrickt, dass die Geschäfte am Laufen gehalten werden“, erklärt Carsten Schladt von der VG-Verwaltung Loreley. Die Bemühung sollte immer sein, dass es einen Bürgermeister gibt. „Dabei muss der Bürgermeister nicht nur aus den Reihen des Rates gewählt werden. Jeder, der 18 Jahre alt und deutscher Staatsbürger ist und seit mindestens drei Monaten in St. Goarshausen wohnt, kann sein Interesse bekunden“, ergänzt Schladt. Sollte sich kein Bürgermeister finden, führen die beiden Beigeordneten weiter die Geschicke. Sollten diese zurücktreten, können neue gewählt werden. „Wenn sich für alle drei Posten keiner findet, muss die VG nach Aufforderung durch die Aufsichtsbehörde einen Beauftragten benennen, der sich um die laufenden Geschäfte kümmert. „Das ist dann jedoch geschäftsführend, nicht mehr politisch“, so Schladt. Ziel sollte sein, die drei Ämter besetzt zu halten. „Das es aber ein politisches Ehrenamt ist, kann man natürlich niemanden zwingen“, so Schladt.