Stadtbibliothek Diez ist Vorreiter und Vorbild

Mehr Sichtbarkeit, mehr Vernetzung und Medienbildung: Monika Kaule, Leiterin der Stadtbibliothek Diez, spricht im Interview darüber, wo Diez Vorbild sein kann.
Lesezeit 2 Minuten
Anfang des Monats kamen Bibliothekare aus den Landkreisen Rhein-Lahn, Ahrweiler, Altenkirchen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Westerwaldkreis sowie den kreisfreien Städten der Region zu einem Austausch nach Diez. Worin die Diezer Stadtbibliothek Vorreiter ist, darüber sprachen wir mit Bibliotheksleiterin Monika Kaule im Interview.