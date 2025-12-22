Monika Kaule im Interview Stadtbibliothek Diez ist Vorreiter und Vorbild Till Kronsfoth 22.12.2025, 11:00 Uhr

i Monika Kaule, Leiterin der Stadtbibliothek Diez, spricht sich für mehr hauptamtliche Bibliothekare aus. Till Kronsfoth

Mehr Sichtbarkeit, mehr Vernetzung und Medienbildung: Monika Kaule, Leiterin der Stadtbibliothek Diez, spricht im Interview darüber, wo Diez Vorbild sein kann.

Anfang des Monats kamen Bibliothekare aus den Landkreisen Rhein-Lahn, Ahrweiler, Altenkirchen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Westerwaldkreis sowie den kreisfreien Städten der Region zu einem Austausch nach Diez. Worin die Diezer Stadtbibliothek Vorreiter ist, darüber sprachen wir mit Bibliotheksleiterin Monika Kaule im Interview.







