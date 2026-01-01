120 Euro pro Zigarettenkippe Stadt Limburg will Müllsünder hart bestrafen Stefan Dickmann 01.01.2026, 17:00 Uhr

i Drei Mitarbeiter der Stadtreinigung Limburg räumen in Blumenrod illegal entsorgten Müll weg. Stefan Dickmann

120 Euro für eine weggeworfene Zigarettenkippe, 400 Euro für Hinterlassenschaften für Hunde, die nicht vom Halter beseitigt werden. Warum die Stadt Limburg im neuen Jahr den Müllsündern an den Kragen will.

Eine Zigarettenkippe in Limburg auf den Boden geworfen? Das macht 120 Euro. Einen Kaugummi aufs Pflaster gespuckt? Bitte das Bußgeld in gleicher Höhe an die Stadtkasse überweisen. Der eigene Hund macht sein Geschäft auf dem Bürgersteig und Frauchen oder Herrchen machen den Kot nicht mit einem Beutel weg?







