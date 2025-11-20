Haushaltsentwurf 2026 Stadt Limburg steht vor teuren Investitionen Stefan Dickmann 20.11.2025, 16:00 Uhr

i Noch stehen Baufahrzeuge und ein Bauzaun vor dem Neubau der Kindertagesstätte im Limburger Stadtteil Ahlbach. Der Umzug von der alten Kita, die einen Steinwurf entfernt liegt, ist nach Angaben der Stadt für „Anfang 2026“ geplant. Stefan Dickmann

Keine Steuer- oder Gebührenerhöhungen: Das Jahr 2026 soll für die Bürger in Limburg entspannt bleiben. Für 2027 stellte Bürgermeister Marius Hahn jedoch große Investitionen und damit auch Belastungen in Aussicht.

Das Jahr 2026 soll für die Bürger von Limburg finanziell noch ein entspanntes Jahr werden, weil sich weder Steuern noch Gebühren erhöhen sollen. Das sieht der Haushaltsentwurf von Bürgermeister Marius Hahn (SPD) vor, den er am Montagabend, 17. November, den Stadtverordneten vorgestellt und wenige Stunden zuvor in einem Pressegespräch mit den wesentlichen Eckpfeilern skizziert hat.







