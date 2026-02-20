Parkticket-Desaster Lahnstein
Stadt findet Parkgebührenordnung von 1991: Und nun?
Auch in Lahnstein weisen Schilder auf die Parkscheinautomaten hin, doch die sind derzeit außer Betrieb. Nach neuester Erkenntnis gibt es zwar eine gültige Parkgebührenordnung, doch die stammt noch aus dem Jahr 1991.
Arne Dedert. picture alliance / Arne Dedert/dpa

Nach interner Prüfung korrigiert die Stadtverwaltung ihre erste Aussage zu den Parkgebühren in Lahnstein: Anders als zunächst angenommen, existiert doch eine gültige Parkgebührenordnung – allerdings stammt sie aus dem Jahr 1991.

In Lahnstein hat die Suche nach einer Parkgebührenordnung eine überraschende Wendung genommen: Nachdem in den letzten Tagen davon ausgegangen war, dass es für Lahnstein keine rechtsgültige Satzung gibt, konnte nun in den Tiefen des Archivs eine hervorgeholt werden.

