Nach interner Prüfung korrigiert die Stadtverwaltung ihre erste Aussage zu den Parkgebühren in Lahnstein: Anders als zunächst angenommen, existiert doch eine gültige Parkgebührenordnung – allerdings stammt sie aus dem Jahr 1991.
In Lahnstein hat die Suche nach einer Parkgebührenordnung eine überraschende Wendung genommen: Nachdem in den letzten Tagen davon ausgegangen war, dass es für Lahnstein keine rechtsgültige Satzung gibt, konnte nun in den Tiefen des Archivs eine hervorgeholt werden.