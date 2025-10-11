Stadtrat gibt Okay Stadt Braubach wird Träger der Burgspiele 11.10.2025, 06:00 Uhr

i Die Eigenproduktion „Don Camillo und seine Herde“ war ein großer Erfolg bei den ersten Braubacher Burgspielen im Jahr 2024. Auch in diesem Sommer kam das Programm gut an - unter anderem beim „Mann mit der eisernen Maske". Ulrike Bletzer

Nach zwei Jahren haben sich die Burgspiele in Braubach etabliert. Um künftig leichter an Landesförderungen zu kommen und die Kultureinrichtung auch langfristig finanziell zu sichern, hat der Stadtrat nun eine Entscheidung gefällt.

Der Braubacher Stadtrat hat den Grundsatzbeschluss gefasst, die Trägerschaft der Burgspiele zu übernehmen. Damit, so teilt es die Stadt in einer Presseinfo mit, wolle man leichteren Zugang zu Fördermitteln erhalten. Denn viele Töpfe seien für Kommunen leichter zu erreichen, als wenn sich Vereine darum bemühten.







