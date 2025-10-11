Nach zwei Jahren haben sich die Burgspiele in Braubach etabliert. Um künftig leichter an Landesförderungen zu kommen und die Kultureinrichtung auch langfristig finanziell zu sichern, hat der Stadtrat nun eine Entscheidung gefällt.
Lesezeit 2 Minuten
Der Braubacher Stadtrat hat den Grundsatzbeschluss gefasst, die Trägerschaft der Burgspiele zu übernehmen. Damit, so teilt es die Stadt in einer Presseinfo mit, wolle man leichteren Zugang zu Fördermitteln erhalten. Denn viele Töpfe seien für Kommunen leichter zu erreichen, als wenn sich Vereine darum bemühten.