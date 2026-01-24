Kein Stellenabbau „Stabil, aber wachsam“: Heuchemer setzt auf Region Johannes Koenig 24.01.2026, 18:00 Uhr

i Zwei Produktionsstandorte, vier Produktbereiche: Holzpaletten und Holzkisten werde im Stammhaus in Bad Ems gefertigt. Thomas Heuchemer

Die Weltwirtschaftslage wirkt sich auch auf heimische Unternehmen aus, so hat zum Beispiel der Lahnsteiner Chemieriese Zschimmer & Schwarz angekündigt, Personal abzubauen. Zuversichtlich gibt sich jedoch Laura Heuchemer von Heuchemer Verpackung.

Nach Schlagzeilen der vergangenen Wochen wie „Zschimmer & Schwarz: Lahnsteiner Chemieriese baut Personal ab“ oder „Röchling Lahnstein: „Lage angespannt, aber stabil“ fragt sich im Rhein-Lahn-Kreis vielleicht mancher Leser, wie gut es der heimischen Wirtschaft geht und ob der eigene Arbeitsplatz noch sicher ist.







