Kein Stellenabbau
„Stabil, aber wachsam“: Heuchemer setzt auf Region
Zwei Produktionsstandorte, vier Produktbereiche: Holzpaletten und Holzkisten werde im Stammhaus in Bad Ems gefertigt.
Thomas Heuchemer

Die Weltwirtschaftslage wirkt sich auch auf heimische Unternehmen aus, so hat zum Beispiel der  Lahnsteiner Chemieriese Zschimmer & Schwarz angekündigt, Personal abzubauen. Zuversichtlich gibt sich jedoch Laura Heuchemer von Heuchemer Verpackung. 

Lesezeit 3 Minuten
Nach Schlagzeilen der vergangenen Wochen wie „Zschimmer & Schwarz: Lahnsteiner Chemieriese baut Personal ab“ oder „Röchling Lahnstein: „Lage angespannt, aber stabil“ fragt sich im Rhein-Lahn-Kreis vielleicht mancher Leser, wie gut es der heimischen Wirtschaft geht und ob der eigene Arbeitsplatz noch sicher ist.

