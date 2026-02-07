Straße für Autos gesperrt
St. Peterweg in Diez: Grundstücksmauer fällt auf Straße
Teile einer Mauer waren offenbar umgefallen und auf die Straße gekippt.
Luca Butzbach

Am St. Peterweg in Diez kippten Teile einer Mauer um und fielen auf die schmale Straße, die unter anderem als Zufahrt zu benachbarten Wohnhäusern, aber auch zur historischen St. Peter Kirche dient.

Glück im Unglück am Freitagabend am St. Peterweg in Diez: Um 19.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Diez-Freiendiez zu einer Absicherung einer Gefahrenstelle alarmiert, heißt es einer Pressemitteilung der Wehr. Ein größerer Teil einer Grundstücksmauer war dort herausgebrochen und lag auf der Straße, die gleichzeitig als Zufahrt zur historischen St.

