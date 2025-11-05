St.-Martins-Pferd in dritter Generation

Die Kaltblüter vom Ponyhof Ludwig in Schweighausen schaukeln in dritter Generation Dutzende St. Martins und St. Martinas auf ihren Rücken durch die Region zwischen VG BEN und Koblenz. Ein Job nur für chillige Gemüter.
Lesezeit 4 Minuten
St. Martin ist hier Familiensache. In gleich dritter Generation ist die Kaltblüterfamilie vom Ponyhof Ludwig in Schweighausen jedes Jahr rund um St. Martin unterwegs. Die meisten Dienstjahre hat Oma Suleika im wahren Wortsinn auf dem Buckel. Mit nunmehr 22 Jahren steht sie kurz vor der Rente und hat schon Dutzende Martins und Martinas zwischen Koblenz, Braubach und Schweighausen durch die Straßen geschaukelt, ihre Tochter Santana hat dann das ...