Zu seinem 70-jährigen Bestehen bringt der Bad Emser St.-Martins-Chor Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ auf die Bühne – und zwar in zwei Fassungen. Dafür laufen die Proben gerade auf Hochtouren.
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„Sicher gibt es immer noch etwas zu verbessern“, sagt Jan Martin Chrost. Aber, so fügt der Leiter des Bad Emser St.-Martins-Chors und Bezirkskantor im Bistum Limburg hinzu: „Wir sind auf einem sehr guten Weg.“ Gerade ist die Ganztagsprobe für das Jubiläumskonzert des Traditionschors zu Ende gegangen: Zur Feier seines 70-jährigen Bestehens führt er am Wochenende von Samstag, 21.