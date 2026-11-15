Haydns „Schöpfung“ erklingt
St.-Martins-Chor Bad Ems feiert 70-jähriges Bestehen
Volle Konzentration ist bei der Ganztagsprobe im Haus der Begegnung gefordert, denn bereits eine Woche später findet in der St.-
Volle Konzentration ist bei der Ganztagsprobe im Haus der Begegnung gefordert, denn bereits eine Woche später findet in der St.-Martins-Kirche das Familienkonzert statt.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Zu seinem 70-jährigen Bestehen bringt der Bad Emser St.-Martins-Chor Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ auf die Bühne – und zwar in zwei Fassungen. Dafür laufen die Proben gerade auf Hochtouren.

Lesezeit 3 Minuten
„Sicher gibt es immer noch etwas zu verbessern“, sagt Jan Martin Chrost. Aber, so fügt der Leiter des Bad Emser St.-Martins-Chors und Bezirkskantor im Bistum Limburg hinzu: „Wir sind auf einem sehr guten Weg.“ Gerade ist die Ganztagsprobe für das Jubiläumskonzert des Traditionschors zu Ende gegangen: Zur Feier seines 70-jährigen Bestehens führt er am Wochenende von Samstag, 21.
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