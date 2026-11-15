Haydns „Schöpfung“ erklingt St.-Martins-Chor Bad Ems feiert 70-jähriges Bestehen Ulrike Bletzer 15.11.2026, 12:00 Uhr

i Volle Konzentration ist bei der Ganztagsprobe im Haus der Begegnung gefordert, denn bereits eine Woche später findet in der St.-Martins-Kirche das Familienkonzert statt. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Zu seinem 70-jährigen Bestehen bringt der Bad Emser St.-Martins-Chor Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ auf die Bühne – und zwar in zwei Fassungen. Dafür laufen die Proben gerade auf Hochtouren.

„Sicher gibt es immer noch etwas zu verbessern“, sagt Jan Martin Chrost. Aber, so fügt der Leiter des Bad Emser St.-Martins-Chors und Bezirkskantor im Bistum Limburg hinzu: „Wir sind auf einem sehr guten Weg.“ Gerade ist die Ganztagsprobe für das Jubiläumskonzert des Traditionschors zu Ende gegangen: Zur Feier seines 70-jährigen Bestehens führt er am Wochenende von Samstag, 21.







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