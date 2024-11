Tierischer Begleiter St. Martin bringt Kinderaugen zum Strahlen 11.11.2024, 09:10 Uhr

i Auch in der Stiftung Scheuern bereiteten St. Martin Oliver Müller und das Pferd Mikado den Menschen Freude. Melanie Müller (rechts) begleitet die beiden bei den Umzügen. Sie arbeitet als Integrationskraft der Stiftung in der Grundschule in Dausenau. Carlo Rosenkranz

In zahlreichen Orten finden zurzeit Martinsumzüge statt. Mit dabei ist fast immer ein Reiter mit seinem Pferd. Einer von ihnen schildert, was die Besonderheit im Gespann aus Mensch und Tier ausmacht.

„Wenn man die strahlenden Kinderaugen und das Lächeln in den Gesichtern sieht, ist das mit Geld nicht aufzuwiegen“, sagt St. Martin, der im sogenannten wirklichen Leben Oliver Müller heißt und jetzt, in den Tagen rund um den 11. November, mächtig was zu tun hat.

