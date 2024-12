Comeback für Rhein in Flammen? St. Goarshausen will zu Rhein in Flammen zurückkehren 06.12.2024, 06:00 Uhr

i Der Tourismus- und Gewerbeausschuss der Stadt St. Goarshausen ist sich einig: Die Stadt soll an Rhein in Flammen 2025 wieder ein Fest ausrichten. Thomas Frey

St. Goarshausen plant ein Comeback mit eigenem Programm bei Rhein in Flammen. Doch strenge Sicherheitsauflagen und offene Fragen zu Kosten und Organisation stellen die Stadt vor Herausforderungen – ein Balanceakt zwischen Tradition und neuen Hürden.

Die Meinung im Tourismus- und Gewerbeausschuss der Stadt St. Goarshausen bezüglich Rhein in Flammen 2025 war einhellig: Die Stadt sollte – nach zwei Jahren ohne eigenes Landprogramm – im nächsten Jahr auch wieder ein Fest ausrichten. Und auch die traditionelle Weingass, weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, soll wieder am selben Wochenende wie Rhein in Flammen stattfinden.

