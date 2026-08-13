Mit „Steckerlfischfiasko“ St. Goarshausen startet in die Open-Air-Kino-Saison Hilko Röttgers 13.08.2026, 13:00 Uhr

i Rund 600 Besucher waren beim Auftakt des Open-Air-Kinos in St. Goarshausen dabei. Daniel Daum

Filmvergnügen unter freiem Himmel: Das gibt es derzeit wieder auf dem Loreleyplatz in St. Goarshausen. Wie die neue Open-Air-Spielzeit begonnen hat und was in den nächsten Tagen noch geboten wird.

Schon einen Tag vor der offiziellen Kinopremiere ist am Mittwochabend der neueste Eberhofer-Krimi „Steckerlfischfiasko“ über die Leinwand des Open-Air-Kinos in St. Goarshausen geflimmert. Für die Veranstaltungsreihe war es ein gelungener Start in die aktuelle Spielzeit, die noch bis zum 22.







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