Mit „Steckerlfischfiasko“
St. Goarshausen startet in die Open-Air-Kino-Saison
Rund 600 Besucher waren beim Auftakt des Open-Air-Kinos in St. Goarshausen dabei.
Rund 600 Besucher waren beim Auftakt des Open-Air-Kinos in St. Goarshausen dabei.
Daniel Daum

Filmvergnügen unter freiem Himmel: Das gibt es derzeit wieder auf dem Loreleyplatz in St. Goarshausen. Wie die neue Open-Air-Spielzeit begonnen hat und was in den nächsten Tagen noch geboten wird.

Lesezeit 1 Minute
Schon einen Tag vor der offiziellen Kinopremiere ist am Mittwochabend der neueste Eberhofer-Krimi „Steckerlfischfiasko“ über die Leinwand des Open-Air-Kinos in St. Goarshausen geflimmert. Für die Veranstaltungsreihe war es ein gelungener Start in die aktuelle Spielzeit, die noch bis zum 22.
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