Jahresrückblick 2025 St. Goarshausen ohne Chef – Ehrenamt am Limit Mira Zwick 29.12.2025, 18:00 Uhr

i Im April trat St. Goarshausens Stadtbürgermeisterin Anna Maria Ledwinka überraschend nach gerade einmal acht Monaten im Amt zurück. Seitdem verlief die Suche nach einem neuen Stadtchef erfolglos. Mira Zwick

Nach dem Rücktritt von Bürgermeisterin Ledwinka im April 2025 bleibt St. Goarshausen ohne Stadtchef. Mehrere Wahlversuche scheiterten, der Rat arbeitet unter erschwerten Bedingungen. Dabei hat die Stadt viele wichtige Projekte vor der Brust.

Als Anna Maria Ledwinka im Sommer 2024 mit einer deutlichen Mehrheit von 82 Prozent zur Stadtbürgermeisterin von St. Goarshausen gewählt wurde, verbanden viele damit die Hoffnung auf mehr Ruhe und Sacharbeit im Rathaus. Doch die Hoffnung währte nur kurz: Gerade einmal acht Monate später – im April dieses Jahres – trat sie von ihrem Amt zurück.







