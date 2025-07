Wer will Bürgermeister von St. Goarshausen werden und die Geschicke der Loreleystadt maßgeblich mit beeinflussen? Aktuell niemand, so viel lässt sich nach der letzten Sitzung des Wahlausschusses festhalten. Denn da lag keinerlei Wahlvorschlag für die am 24. August geplante Wahl des Stadtbürgermeisters vor. Damit entfällt der vorgesehene Wahltermin. Der Stadtrat, so sieht es die Gemeindeordnung vor, wählt jemanden aus seinen Reihen zum neuen Stadtbürgermeister. Allerdings muss sich dafür auch jemand aus den Reihen der 16 Mandatsträger zur Verfügung stellen. Bisher hat dies niemand öffentlich getan.

Keine guten Vorzeichen also für die Loreleystadt – gerade im Hinblick auf die Bundesgartenschau (Buga) 2029, bei der man eigentlich gemeinsam mit der Schwesterstadt St. Goar einen der Schwerpunkte bilden soll. Ein echtes Trauerspiel. Daniel Daum, Erster Beigeordneter, macht sich im Gespräch mit unserer Zeitung grundsätzliche Gedanken über die Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung und des Ehrenamtes.

Ledwinka startete mit viel Energie, doch nach wenigen Monaten war Schluss

Rückblick: Mitte April dieses Jahres schmiss Anna Maria Ledwinka die Brocken überraschend hin. Dabei war sie erst im Sommer 2024 frisch ins Amt der Stadtbürgermeisterin gewählt worden. Bei der Wahl ließ Ledwinka ihrem umstrittenen Vorgänger Nico Busch mit 82 Prozent der Stimmen keine Chance. Ledwinka, zuvor langjähriges Ratsmitglied, hatte sich viel für ihr neues Amt vorgenommen, versprach eine offene und transparente Führung, Dialog, eine enge Zusammenarbeit mit allen und eine Weiterentwicklung der Stadt. Die Gründe für ihren plötzlichen Rücktritt kurz vor Ostern und nach nur acht Monaten im Amt blieben wenig transparent, von Meinungsverschiedenheiten war die Rede. Seitdem führt der Beigeordnete Daum die Amtsgeschäfte.

Beigeordneter macht sich grundsätzliche Gedanken

Der hat das (deprimierende) Ergebnis der Sitzung des Wahlausschusses in Spanien erfahren, wo er aktuell aus beruflichen Gründen weilt. „Das ist natürlich sehr bedauerlich, hat sich aber angedeutet“, sagt Daum zu den fehlenden Bewerbungen. In den vergangenen Wochen habe sich niemand in der Loreleystadt um die notwendigen Unterschriften für eine Bewerbung bemüht, berichtet der Erste Beigeordnete. Nun tritt Paragraf 40 der Gemeindeordnung in Kraft, nachdem der neue Stadtbürgermeister aus den Reihen des Stadtrates gewählt wird.

Ansprüche an die Selbstverwaltung sind gestiegen

„Aber auch hier muss sich erst einmal jemand finden, der bereit ist, dieses zeitaufwendige Amt zu übernehmen“, schränkt Daum ein – und wird grundsätzlich. „Kommunale Selbstverwaltung lässt sich nicht mehr so machen, wie früher.“ Die Anforderungen an das Amt des Stadtbürgermeisters seien sehr viel höher als früher, gerade zeitlich verlange der ehrenamtliche Job einiges ab. „So wie es aktuell läuft, ist das nicht mehr zumutbar“, findet der stets streitbare Daum, der als langjähriger Beigeordneter tiefe Einblicke hat.

„Niemandem ist geholfen, wenn der nächste Stadtbürgermeister wieder nach einem halben Jahr zurücktritt.“

Daniel Daum fordert bessere Rahmenbedingungen für die kommunale Selbstverwaltung.

Insgesamt müssten die Rahmenbedingungen verbessert werden, um den gewachsenen Ansprüchen gerecht zu werden. Dies fange schon bei der geringen Stundenzahl der Sekretärin im Rathaus an, so vieles sei in den vergangenen Jahren liegen geblieben und gehöre aufgearbeitet, findet Daum. Auch der Bauhof sei mit gerade zwei Mitarbeitern nicht ausreichendend ausgerüstet. Sein wenig optimistischer Ausblick: „So, wie es aktuell läuft, geht es einfach nicht weiter.“

Daum sieht die kommunale Selbstverwaltung in Gefahr, wenn sich niemand mehr finde, der die viele, überwiegend ehrenamtliche und oft wenig dankbare Arbeit übernehmen wolle. In vielen anderen Orten seien die Probleme ähnlich, daher müsse unbedingt etwas passieren. „Irgendwer muss die Rahmenbedingungen verbessern und Geld zur Verfügung stellen.“ Es sei doch niemandem geholfen, so seine wenig optimistische Prognose am Ende des Gesprächs, „wenn der nächste Stadtbürgermeister wieder nach einem halben Jahr zurücktritt.“