Meinung zum Stadtrat St. Goarshausen beschädigt sich selbst 17.10.2025, 12:30 Uhr

i Marta Fröhlich Jens Weber

6 von 16: Das ist die Ausbeute an Stadtratsmitgliedern bei der jüngsten Ratssitzung in St. Goarshausen. Mit ihrer Abwesenheit machten die Ratsmitglieder das Gremium beschlussunfähig. Und wieder warten die Bürger auf Entscheidungen. Wie lange noch?

Was ist los in St. Goarshausen? Ist die Stadt wirklich unregierbar? Bürgermeister, die hinschmeißen, juristische Auseinandersetzungen mit der Verbandsgemeinde, Fristen, die gerade so gekratzt oder verpasst werden, nun wieder eine Ratssitzung ohne Rat: Nein, die Stadt und ihre Vertreter haben sich auch diesmal wieder nicht mit Ruhm bekleckert.







