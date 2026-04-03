Herkunft des Bahndachs gesucht Spurensuche nach dem Nassauer Bahnhofsvordach Andreas Galonska 03.04.2026, 12:00 Uhr

i Mit diesem Vordach war der Nassauer Bahnhof über lange Zeit ausgestattet. Über die Herkunft dieser Konstruktion gibt es nach der Spurensuche von mehreren historisch Interessierten verschiedene Vermutungen. Jörn Fries

Nach einem Artikel über die vor zehn Jahren abgebaute Überdachung am Nassauer Bahnhof hat mehrere Leser zu Recherchen herausgefordert. Gesucht wird nach der Herkunft das Daches.

In unserer Zeitung wurde kürzlich daran erinnert, dass vor zehn Jahren der neue Mittelbahnsteig am Nassauer Bahnhof angelegt wurde. Dabei kam es zur Demontage des Vordachs, das für Jahrzehnte charakteristisch für die Station gewesen ist. Mittlerweile haben sich mehrere Leser darüber ausgetauscht, was mit der Konstruktion passiert sein könnte und woher sie ursprünglich stammte.







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