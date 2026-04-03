Nach einem Artikel über die vor zehn Jahren abgebaute Überdachung am Nassauer Bahnhof hat mehrere Leser zu Recherchen herausgefordert. Gesucht wird nach der Herkunft das Daches.
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In unserer Zeitung wurde kürzlich daran erinnert, dass vor zehn Jahren der neue Mittelbahnsteig am Nassauer Bahnhof angelegt wurde. Dabei kam es zur Demontage des Vordachs, das für Jahrzehnte charakteristisch für die Station gewesen ist. Mittlerweile haben sich mehrere Leser darüber ausgetauscht, was mit der Konstruktion passiert sein könnte und woher sie ursprünglich stammte.