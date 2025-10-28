Was passiert, wenn Horrorfilmfans Halloween feiern? Von dem gruseligen Ergebnis können sich am Freitagabend wieder Kinder in der Diezer Pfaffengasse überzeugen.
Horror ist ihr Hobby und an Halloween verwandeln sie ihr Haus in der Pfaffengasse 5 mitten in der Diezer Altstadt in ein Spukhaus. In der Küche des historischen Fachwerkhauses sitzen Jasmin (42) und ihre Kinder Nina (23) und Elias (16) sowie Freundin Melanie (39) und erzählen über ihre Pläne für ihren großen Halloween-Auftritt am kommenden Freitag, 31.