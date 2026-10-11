Fachbacher Vereine nutzen seit Jahren den Sportplatz Silberau nicht mehr, deswegen will sich die Gemeinde aus einer Kostenvereinbarung verabschieden. In der Stadt Bad Ems stößt eine Neuregelung dazu auf Fragen.
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In einer Sitzung des Bauausschusses und des Hauptausschusses der Stadt Bad Ems wurde kürzlich über die künftige Nutzung des Sportplatzes Silberau gesprochen, für den es eine Vereinbarung mit der benachbarten Gemeinde Fachbach gibt. Die Fachbacher wollen aber aus der bestehenden Übereinkunft aussteigen.