Kosten für Sportstätte Sportplatz Silberau: Fachbach will aus Nutzung raus Andreas Galonska 11.10.2026, 18:00 Uhr

i Am Stadion Silberau soll der Kunstrasenplatz saniert werden. Die Ortsgemeinde Fachbach hat erklärt, dass seit Jahren keiner ihrer Vereine die Sportstätte nutzt und will daher aus der Kostenvereinbarung aussteigen. Andreas Galonska

Fachbacher Vereine nutzen seit Jahren den Sportplatz Silberau nicht mehr, deswegen will sich die Gemeinde aus einer Kostenvereinbarung verabschieden. In der Stadt Bad Ems stößt eine Neuregelung dazu auf Fragen.

In einer Sitzung des Bauausschusses und des Hauptausschusses der Stadt Bad Ems wurde kürzlich über die künftige Nutzung des Sportplatzes Silberau gesprochen, für den es eine Vereinbarung mit der benachbarten Gemeinde Fachbach gibt. Die Fachbacher wollen aber aus der bestehenden Übereinkunft aussteigen.







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