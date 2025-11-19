Social Media für Vereine?
Sportkreisjugendtag Rhein-Lahn setzt neue Impulse
Sportkreisvorsitzender Werner Jäger (links) gratulierte Andreas Doß (Mitte) zur Wiederwahl als Jugendsportwart und Kai Schmidt zum stellvertretenden Jugendsportwart.
Rolf-Peter Kahl

Jugendarbeit sollte bei Sportvereinen großgeschrieben werden. Zum einen, damit man selbst eine Zukunft hat, zum anderen, damit junge Menschen die Qual der Wahl haben. Im Rhein-Lahn-Kreis macht man sich daher Gedanken über Social Media und mehr.

Lesezeit 2 Minuten
Im Tagungsraum des Rathauses in Birlenbach fand am Dienstagabend der Sportkreisjugendtag Rhein-Lahn statt. Jugendwart Andreas Doß eröffnete die Veranstaltung und begrüßte neben den Vertretern der Sportjugenden aus den Vereinen auch zahlreiche politische Vertreter: Thorsten Loosen (Beigeordneter der Verbandsgemeinde Diez), Marcel Willig (Beigeordneter der Verbandsgemeinde Aar-Einrich und des Rhein-Lahn-Kreises) sowie Thorsten Riedel ...

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungSport

Top-News aus der Region