Social Media für Vereine? Sportkreisjugendtag Rhein-Lahn setzt neue Impulse Rolf-Peter Kahl 19.11.2025, 18:00 Uhr

i Sportkreisvorsitzender Werner Jäger (links) gratulierte Andreas Doß (Mitte) zur Wiederwahl als Jugendsportwart und Kai Schmidt zum stellvertretenden Jugendsportwart. Rolf-Peter Kahl

Jugendarbeit sollte bei Sportvereinen großgeschrieben werden. Zum einen, damit man selbst eine Zukunft hat, zum anderen, damit junge Menschen die Qual der Wahl haben. Im Rhein-Lahn-Kreis macht man sich daher Gedanken über Social Media und mehr.

Im Tagungsraum des Rathauses in Birlenbach fand am Dienstagabend der Sportkreisjugendtag Rhein-Lahn statt. Jugendwart Andreas Doß eröffnete die Veranstaltung und begrüßte neben den Vertretern der Sportjugenden aus den Vereinen auch zahlreiche politische Vertreter: Thorsten Loosen (Beigeordneter der Verbandsgemeinde Diez), Marcel Willig (Beigeordneter der Verbandsgemeinde Aar-Einrich und des Rhein-Lahn-Kreises) sowie Thorsten Riedel ...







