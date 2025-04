Das Kabarett CasaBlanca hat den in Bad Ems aufgewachsenen Autor und Kleinkünstler Thomas C. Breuer auf die Bühne des Kultoriums geladen. Mit der satirischen Lesung „Alles muss Rausch“ sowie Wein- und Feingeistigem sorgte er für beste Unterhaltung.

Das fängt ja gut an. „Hier geht mir keiner unter 1,5 Promille raus“, sagte der neue Präsident des Kabaretts CasaBlanca, der obendrein auch noch Bad Emser Stadtbürgermeister ist und als solcher eigentlich mehr Verantwortungsbewusstsein besitzen müsste. Nein, Scherz beiseite: Oliver Krügels Aufforderung, sich in der Pause und nach Vorstellungsende mit Alkoholischem einzudecken, war kein Ausverkauf sittlicher Werte, sondern der Anreißer zu „Alles muss Rausch“ – der satirischen Lesung, zu der man den Autor und Kleinkünstler Thomas C. Breuer auf die Bühne des Bad Emser Kultoriums gebeten hatte.

Breuer, in der Kur- und Kreisstadt aufgewachsen und dort auch bereits mehrfach aufgetreten, versprühte ordentlich Lokalkolorit, sinnierte über die einzige deutsche Stadt, deren Name komplett auf ein Nummernschild passe, und den Concordia-Turm, der entstanden sei, weil das Geld für eine Burg gefehlt habe. Zugleich richtete der Autor, der 2014 zwar den Salzburger Stier als bedeutendsten Kabarettpreis direkt nach dem Emser Pastillchen einheimste, über sich selbst aber sagt, dass er kein Kabarettist mehr sei, den Blick hinaus in die große weite Welt. Zum Beispiel auf das kleinste deutsche Weinanbaugebiet im früher als „längstes durchgängiges Funkloch“ bezeichneten Mittelrheintal oder, noch kleiner, auf die Rebensaftproduktion des Lahntals: „Weinähr, wem Weinehr gebührt.“ Überhaupt das Lahntal: Weil dort alles etwas länger dauere, habe er sich selbst immer als 1969er bezeichnet, so Breuer, der auch mit brandaktuellen Spitzen gegen die Region nicht sparte. „Es ist eine grandiose Leistung, gleichzeitig die Straße zu sperren und Schienenersatzverkehr einzurichten“, so der mit der Bahn angereiste Spötter.

Thomas C. Breuer über seine Anreise mit der Bahn

Man sieht es schon: Breuer versteht es vortrefflich, Alltagsbeobachtungen zu sezieren und, mit den Worten jonglierend, etwas hochgradig Satirisches daraus zu stricken. Nicht umsonst tragen seine Bücher so widersinnig-hintergründige Titel wie „Gesünder kränkeln“, „Angstfrei fürchten“ oder „Punktlandung im Nirgendwo“. Oder eben „Alles muss Rausch“ – das Buch, aus dem er vor allem las. Mit aktuellem Bezug zum Klimawandel, der auch das Winzerdasein durcheinanderwirbelt, versteht sich: „Wenn das so weitergeht, kommt der Jahrgang von 2031 bereits im Jahre 2028, jedenfalls deutlich vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof“, prognostizierte er, man könne es aber auch übertreiben mit dem ökologischen Bewusstsein: „Ein Bekannter von mir hat mal wegen der Kohlendioxid-Emissionen gesagt: ‚Jedes Mal, wenn ich ausatme, stirbt eine Tierart aus.’ Da habe ich ihn gefragt, warum er es nicht mal mit Mundwasser probiert.“

Gegen Donald Trump und die „Vereinigten Strafen von Amerika“ hilft allerdings nur Geduld: „1461 Tage will er im Weißen Haus bleiben – und davon sind 76 jetzt schon rum.“ Trump, ein Albtraum, sicher – aber er habe einfach keinen Bock, dauernd Panik zu schieben, bekannte Breuer: „Außerdem beruhigt es mich, zu wissen, an wen ich mich wenden kann, wenn ich Bedarf an schlechter Laune habe.“ Neben allem Wein- und Feingeistigen hatte dieser Künstler, wie man sieht, auch Politisches und Gesellschaftskritisches im Gepäck. Besonders beeindruckend: ein Prosa-Gedicht, in dem es unter anderem heißt: „Einer muss es ja machen, sagte der Staatsschützer und drückte mit geschlossenen Augen auf den Abzug. Einer muss es ja machen, sagte der Präsident und drückte auf den roten Knopf. Einer muss es ja machen – wenn es nur einer wäre, würden wir das ja noch in den Griff bekommen.“

Kulinarisch-literarische Pointen, Dialektforschung und Gereimtes im Rap-Stil

Deutlich vergnüglicher waren da schon seine kulinarisch-literarischen Pointen („Wenn die Franzosen miteinander anstoßen, nennen sie den Namen eines bedeutenden Dichters: Proust“) oder die Ausflüge in die Dialektforschung („An der Uni Saarbrücken haben sie jetzt eine Hochdeutsch-Kontaktstelle eingerichtet – für alle, wo nicht wissen, wie man rischdich schreiben tut“).

So schwadronierte Breuer also munter vor sich hin, nahm als Rottweiler Bürger auch den schwäbischen Dialekt aufs Korn und gab Gereimtes im stakkatohaften Rapper-Stil zum Besten. „Danke, dass ich mich hier noch einmal aufregen durfte“, wandte er sich an sein begeistertes Publikum – und schob noch eine Lektion in Sachen Weinvokabular nach: „Bedenken Sie, dass der Alkoholtest keine Weinprobe ist.“ Was sich in der Thermoskanne befand, aus der sich immer mal wieder nachgoss, wird allerdings bis zu seinem nächsten Auftritt in Bad Ems ein Geheimnis bleiben.

So geht’s weiter mit dem Kabarett CasaBlanca

„Wir befinden uns in einem Übergangsjahr“, erklärte CasaBlanca-Präsident Oliver Krügel. Der Grund: Im vergangenen Spätjahr hatten seine langjährige Vorgängerin Elfi Jörnhs und ihr Stellvertreter Erich Krausbeck den Vorsitz aus Altersgründen an ihn und den Nieverner Ortschef Lutz Zaun als Zweitem Vorsitzenden abgegeben. „So ganz kann Elfi Jörnhs aber nicht aufhören. Auch wenn sie auf dem Papier keine Funktion mehr hat, bringt sie sich im Hintergrund immer noch tatkräftig mit ein, nutzt ihre Kontakte und nimmt zum Glück auch an den Vorstandssitzungen teil“, berichtete Krügel: „Auch Erich Krausbeck ist weiterhin engagiert mit dabei.“ 2025 sei erstmals ein schmaleres Programm mit insgesamt fünf Veranstaltungen geplant, bevor man ab 2026 wieder richtig durchstarten und dabei auch neue Wege einschlagen wolle. „Wir müssen uns fragen, ob es noch zeitgemäß ist, was wir tun, oder ob wir neben dem Bewährten auch neue Impulse brauchen“, betonte Krügel. Und noch etwas: Voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November wird das Badhaus als CasaBlanca-Stammquartier wiedereröffnet. „Dann haben wir unsere alte Heimat wieder“, so Krügel, der später noch den neuen Vorstand vorstellte. Diesem gehören neben Lutz Zaun und ihm selbst Bianca Braun als Schatzmeisterin, Stephan Heger als Schriftführer sowie Ursula Klein (gleichzeitig stellvertretende Schatzmeisterin), Hermann Schmiing und Josef Winkler (gleichzeitig Intendant) als Beisitzer an.