Ein trauriger und frustrierender Vorfall erschüttert erneut den Burgschwalbacher Märchenwald: Unbekannte haben zwischen Montagabend, 7. Juli, und Dienstagmittag, 8. Juli, die dort angebrachten Spendendosen mutwillig aufgebrochen und das gespendete Geld entwendet. Es ist nicht das erste Mal, dass der beliebte Familienausflugsort Ziel eines solchen Diebstahls wurde.

Spenden dienen der Instandhaltung der Spielgeräte

„Wir können nicht in Worte fassen, wie traurig, enttäuscht, aber auch gleichzeitig wütend wir sind“, erklärt Stefan Hoffmann, der Vorsitzende des Heimatvereins Burgschwalbach. Mit großem Engagement kümmern sich die Vereinsmitglieder ehrenamtlich um den Erhalt und die Weiterentwicklung des Märchenwaldes – ein Ort, der vor allem für Kinder ein kleines Paradies darstellt.

Die gestohlenen Spenden dienen ausschließlich der Instandhaltung der Spielgeräte und der Anschaffung neuer Attraktionen. „Den genauen Wert können wir nicht beziffern“, so Hoffmann weiter, „aber jeder einzelne Cent hilft uns, dieses Herzensprojekt am Leben zu halten.“ Wer in den vergangenen Wochen den Märchenwald besucht hat, konnte beobachten, wie engagiert die Vereinsmitglieder im Einsatz sind – beim Reparieren, Streichen oder beim Aufbau neuer Spielstationen.

i Eine Detailaufnahme der aufgebrochenen Spendendose Christopher Kahl

Erst kürzlich fand das traditionelle Sommerfest im Märchenwald statt, bei dem auch Spenden gesammelt wurden. „Viele der Anschaffungen waren nur dank der Spendenbereitschaft unserer Besucher möglich“, betont Hoffmann.

Ein herber Rückschlag für das Ehrenamt

Der erneute Diebstahl sei ein herber Rückschlag für das Ehrenamt. „Solche Taten torpedieren unsere Arbeit und treffen uns mitten ins Herz“, so der Vorsitzende. Der Heimatverein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung – möglicherweise hat jemand verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht. Um zukünftige Diebstähle zu vermeiden, empfiehlt der Verein, Spenden möglichst über digitale Wege wie PayPal oder per Überweisung zu tätigen.

Hinweise zum Vorfall können direkt an den Heimatverein oder an die Polizei Diez unter Tel. 06432/6010 gemeldet werden.