Hilfe aus dem Rhein-Lahn-Kreis Spendenaktion für Bildungsprojekt in Ruanda gestartet Uli Pohl 22.11.2026, 11:00 Uhr

i Marco und Desirée Kadesch garantieren, das jeder gespendete Euro in das Projekt fließt. Uli Pohl

Aus Klingelbach und Singhofen startet eine Initiative, die in Ruanda Bildung ermöglichen will. Mit einer Benefizaktion am 3. Dezember in Katzenelnbogen werben die Engagierten um Unterstützung.

Mithilfe von Spenden in Ruanda eine Schule zu bauen, mit der sich die Menschen im Rhein-Lahn-Kreis identifizieren können: Das ist das Ziel einer Spendenaktion von Desirée und Marco Kadesch aus Klingelbach und Eva Schmidt aus Singhofen. Gemeinsam wollen die Initiatoren Kindern in Ruanda den Zugang zu Bildung und besseren Zukunftsperspektiven ermöglichen und weiter vorantreiben.







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