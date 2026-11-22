Aus Klingelbach und Singhofen startet eine Initiative, die in Ruanda Bildung ermöglichen will. Mit einer Benefizaktion am 3. Dezember in Katzenelnbogen werben die Engagierten um Unterstützung.
Lesezeit 2 Minuten
Mithilfe von Spenden in Ruanda eine Schule zu bauen, mit der sich die Menschen im Rhein-Lahn-Kreis identifizieren können: Das ist das Ziel einer Spendenaktion von Desirée und Marco Kadesch aus Klingelbach und Eva Schmidt aus Singhofen. Gemeinsam wollen die Initiatoren Kindern in Ruanda den Zugang zu Bildung und besseren Zukunftsperspektiven ermöglichen und weiter vorantreiben.