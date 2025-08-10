Rhein in Flammen lockt zahlreiche Menschen an, dazu haben sich auch Lahnstein und Braubach einiges einfallen lassen. Über Leckereien, eine große musikalische Palette bis hin zu Historischem wurde viel Abwechslung geboten.

Ein solches Schauspiel bekommt vermutlich noch nicht mal der Vollmond, der von weit oben zuschaut, alle Tage zu Gesicht. Diese spektakulären, vor Funken, Farben und Formen nur so sprühenden Feuerwerke an Lahnmündung und gegenüberliegendem Rheinufer, dazu die im Gänsemarsch vorbeiziehenden, bunt aus dem Dunkel herüberleuchtenden Schiffe und nicht zuletzt natürlich all die gut gelaunten, ausgelassen feiernden Menschen – Rhein in Flammen (RiF) ist zweifelsohne auch in diesem Jahr, in Lahnstein und andernorts, der ultimative Sommerhit.

An den Start gegangen ist das Spektakel indessen schon lange, bevor der Konvoi das Rhein-Lahn-Eck erreicht. So stimmt in Braubach bereits am Freitagabend eine zweistündige Stadtführung mit Weinverkostung auf das Wochenende ein. Tags darauf geht es erstmal komplett promillefrei weiter: Bastian Clos führt eine rund 20-köpfige Gruppe ebenso informativ wie kurzweilig durch die Altstadt. So erfährt man nicht nur, dass die Markuskirche 1903 erbaut wurde, sondern auch, dass ein Bauer, der in der Folgezeit mit seinem Pferdefuhrwerk des Wegs kam, nur deshalb nicht unter dem umstürzenden Kirchturm begraben wurde, weil sein Vierbeiner die Katastrophe wohl geahnt hatte und durchging.

i Bastian Clos (links) stellte seine Heimatstadt bei einer sehr anschaulichen Stadtführung vor. Bletzer Ulrike

Oder dass es in der „Wein- und Rosenstadt“ mittlerweile mehr Rosen als Wein gibt: „Die Produktion ist von etwa 100.000 auf 1000 Liter pro Jahr zurückgegangen.“ Ein Grund dafür sei die immer unpopulärer werdende Arbeit in den Steillagen. Ein anderer der Bleiskandal der 1980er-Jahre, als in Braubach sogar der Rebensaft mit dem Schwermetall verseucht war. „Das hat dazu geführt, dass die wenigen Winzer, die nach dem Skandal weitermachten, ihren Wein bis vor ein paar Jahren beproben lassen mussten“, berichtet Bastian Clos und betont: „Am Mittelrhein befinden wir uns im kleinsten Weinanbaugebiet Deutschlands. Man muss jeden Tropfen wertschätzen, den man hier bekommt.“

Ob das Kriegerdenkmal in den Rheinanlagen („Es wurde in Anlehnung an den Bergfried der Marksburg errichtet“), die Philippsburg („Heute beherbergt sie das größte Archiv für Burgen und Schlösser in ganz Europa“) oder die mehr als 80 denkmalgeschützten Fachwerkhäuser in der Altstadt: Bastian Clos gibt einen ausgesprochen lebendigen Überblick über seine Heimatstadt.

i Auf der Zielgeraden: Markus Fischer und Sonja Herber (1. und 2. von links) haben das RiF-Programm in Braubach vorbereitet. Tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung bekamen sie unter anderem vom Braubacher Sportverein. Bletzer Ulrike

Apropos Rheinanlagen: Dort läuft man sich währenddessen schon mal für den großen Moment warm. Um 16 Uhr öffnen die Stände, die neben Lederwaren vor allem Kulinarisches in der Pipeline haben. Dazu kommt das Weindorf, das Familie Klinge nach einer von Braubacher Vereinen überbrückten Pause erst drei Tage vorher wiedereröffnet hat. Richtig voll wird es dann, als die Band Ohne Filter aus Neuwied mit ihrer musikalischen Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Rock- und Pop-Geschichte einheizt.

Gemeinsam vorbereitet haben das Sonja Herber von der Tourist-Info und der für Tourismus und Kultur zuständige Stadtbeigeordnete Markus Fischer – mit tatkräftiger Unterstützung von Kai Wotzke, Kai Hohl und weiteren Mitgliedern des ebenfalls mit einem Stand vertretenen Braubacher Sportvereins. „Wir haben zusammen besprochen, welche Ideen man umsetzen könnte“, berichten sie. Eine Drohnenshow, wie es in diesem Jahr erstmals in Koblenz der Fall ist, gibt es in Braubach zwar nicht. „Aber wir hoffen, dass unser kleines, aber feines Sommerfest trotzdem ankommt.“ Die Stadt sei jedenfalls voll, freuen sie sich: „Für die Beherbungsbetriebe lohnt sich Rhein in Flammen allemal.“

i Bei der Foodtruckmeile am Adolph-Kolping-Ufer in Oberlahnstein gab es internationale Spezialitäten. Bletzer Ulrike

Und in Lahnstein? Nachdem dort der „Lohnschender Jung“ Karl Krämer bereits am Freitag mit seiner Heinz-Erhardt-Führung für Amüsement gesorgt hat, lassen tags darauf die Lahnsteiner Zeitzeugen bei ihrer szenischen Führung im Garten des Martinsschlosses die Geschichte der schönsten Stadt am Zusammenfluss von Lahn und Rhein lebendig werden. Und: Am Adolph-Kolping-Ufer in Oberlahnstein steppt an allen drei RiF-Tagen der Bär. Die Foodtruckmeile lockt mit internationalen, teils ziemlich ausgefallenen Spezialitäten, die von „Mexican Food“ über alpines Streetfood aus der „authentisch österreichischen Küche“ bis zu „Rock’n’Roll-Streetfood“ und BBQ-Schmiede („Wir smoken das Fleisch zwölf bis 20 Stunden lang“) reichen. Witzig: Damit man sich auch als Mitteleuropäer ein Bild machen kann, hat der Foodtruck, der kaukasische Spezialitäten feilbietet, seine diversen Menüs zu einer kleinen Ausstellung zusammengestellt.

Derweil sorgen die Musiker von Maribel & Enjoy the Band aus Solms mit ihrer Best-of-Mischung aus Classic-, Rock-, Funk-, Latino-, Pop- und Schlagermusik der 1970er- bis 1990er-Jahre ordentlich für Stimmung. Und bilden damit die Mitte einer Dreier-Reihe: Während am Freitagabend die Dance Cats unter anderem kölsche Hits und Neue Deutsche Welle serviert haben, lässt der Ire Norman Hartnett RiF am Sonntagnachmittag musikalisch ausklingen.

i Warten auf den großen Moment: Ein buntes Gewusel herrschte in den Rheinanlagen in Niederlahnstein. Bletzer Ulrike

Eine Menge los also an der Rheinpromenade in Oberlahnstein. Wer den ultimativen Moment aus nächster Nähe miterleben möchte, muss sich allerdings nach Niederlahnstein begeben. Dort haben sich die Rheinanlagen mittlerweile gut gefüllt – wobei nicht alle zum Feiern hier sind. „Wir sind seit 16 Uhr vor Ort“, erzählt Michael Güls von der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein. Um für die Sicherheit der RiF-Besucher zu sorgen, sind Feuerwehreinheiten aus dem gesamten Rhein-Lahn-Kreis im Einsatz, der von der Feuerwache Nord aus geleitet wird. Dazu patrouillieren Rettungsboote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft für den Fall aller Fälle auf dem Wasser. Und: Erstmals blockieren Betonabsperrungen die Zufahrt zum Festgelände – eine Vorsichtsmaßnahme, die inzwischen leider notwendig ist.

Das feierwütige Volk bekommt von alledem wenig mit. Viele machen es sich auf mitgebrachten Picknickdecken und Campingstühlen bequem und genießen die chillige Atmosphäre mitten im Trubel. Andere tanzen sich zusehends in Trance – zu den hämmernden Rhythmen und wummernden Sounds, die DJane T-Licious und ihre männlichen Kollegen vom Radiosender bigFM auf der Bühne „auflegen“. Nur einmal haben sie Pause: als unter den staunenden Blicken des Vollmonds die beiden Feuerwerke in den Himmel steigen. Mit einem fulminanten Finale: Als das letzte Schiff längst wieder im Dunkel verschwunden ist, geben die Pyrotechniker an der Lahnmündung nochmal alles. Ach, und übrigens: Aus Braubach zugeschickte Fotos beweisen, dass Konvoi und Feuerwerk auch dort einmalige Hingucker waren.