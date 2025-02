Spektakulär und pointiert: Lieschder Varieté begeistert

i Gardetanz und scharfzüngige Reden: Das Programm beim Lieschder Varieté war vielfältig und sorgte beim Publikum für Begeisterung. Christine Heil

Am Samstag um 19.11 Uhr war es endlich wieder so weit: Mit einem dreifach donnernden „Lierschied Halau“ eröffnete Präsident Moritz I. das diesjährige Lierschieder Varieté. Der Einmarsch des Elferrats, begleitet von der kleinen und großen Garde des Lierschieder Vereins, bot ein beeindruckendes Bild und ließ schnell erkennen, dass der Nachwuchs bereit ist, die Bühne zu erobern. Und Präsident Moritz hatte eine gute Nachricht im Gepäck: In der kommenden Saison wird ein drittes Gardeballett ins Leben gerufen.

Feiern und Spaß zu haben ist im Karneval das oberste Gebot

Die Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt, und das Publikum war gespannt auf das, was kommen sollte. Jens Michel, der Narr des Abends, berichtete von den „dorfinternen“ Fauxpas und sorgte mit seinem Humor für viele Lacher – und ein wenig Schamesröte bei so manchem Lieschder, wie der TUS Lierschied berichtet. Für sein Talent als Redner und sein ehrenamtliches Engagement wurde er im Laufe des Abends mit dem Ehrenorden ausgezeichnet. Zum Abschluss erinnerte der NVD daran, dass Karneval vor allem eines ist: feiern und Spaß haben.

i Tolle Tanzvorführungen begeisterten bei der Sitzung. Christine Heil

Das Programm ging weiter mit dem hauseigenen kleinen Gardeballett, das gleich zu Beginn der Sitzung bewies, dass „Jeck sein“ keine Altersgrenze kennt. Auch aus den umliegenden Dörfern wurden beeindruckende Beiträge geleistet. Der NGV Blödsinn aus Nochern brachte einen musikalischen Beitrag über die Welt des DIY- und Influencer-Daseins, während die Showtanzgruppe KCC Silver Sparks aus Kamp-Bornhofen mit einem kreativen Bühnenbild und tänzerischer Leistung begeisterte. Der NCC aus Nastätten glänzte ebenfalls mit den Tänzerinnen des Gardeballetts Carisma. Die Zuschauer wurden von der Showtanzgruppe Delight auf eine humorvolle Urlaubsreise mit Michael Stutzmann mitgenommen, der augenzwinkernd berichtete: „Heut fahr’n die Leut’ in de’ Urlaub und kommen mit Burn-out zurück!“

Viel Mitgefühl für echte Männerprobleme

Die zweite Halbzeit des Programms begann mit einer beeindruckenden Darbietung des Gardeballetts Appassionata aus Lierschied. Es wurde kurz ernst, als Swen Hannig aus Gutenacker eindrucksvoll von typischen Männerproblemen berichtete, die oft gesellschaftlich kaum anerkannt werden. Mit der „Schluckmuskelüberfunktion“ erklärte er ein ernst zu nehmendes medizinisches Phänomen, das vor allem bei Männern häufig auftritt und sicherlich noch an der Theke und der Sektbar diskutiert wurde.

i Pointierte Reden sorgten für viele Lacher. Christine Heil

Besonders die Zuschauerinnen wurden für ihr Verständnis zum Thema „Männerprobleme“ belohnt, denn es folgte die tänzerische Darbietung des Männerballetts des TV Bornich. Die Bornicher Jungs nahmen das Publikum mit auf eine kreative Reise durch die Welt des Fußballs: Von Rudi Völler bis Diego Maradona war alles dabei. Die Zuschauer konnten sich kaum auf ihren Plätzen halten, und nicht nur der Bornicher Fanklub sorgte für Stimmung.

Gelungener Abend mit viel Beifall honoriert

Den nächsten Höhepunkt des Abends setzten die Mädels der Lieschder Firefighters, die mit einem stimmigen Remix das neue Gerätehaus der Lierschieder Feuerwehr auf der Bühne feierten. Auch der CCO aus Lahnstein war wieder mit von der Partie. Mit beeindruckenden 36 Tänzerinnen und Tänzern begeisterten sie das Publikum mit ihrem Auftritt zum Thema Après-Ski. Den krönenden Abschluss bildeten die Lierschieder Jungs vom Männerballett WBBM, die die Zuschauer in eine ganz andere Galaxie entführten. Ihr Charme und Sex-Appeal auf der Bühne erinnerten fast an die Chippendales.

i Karneval vereint die Generationen. Christine Heil

Im Finale wurden alle Aktiven mit großem Beifall gefeiert, und auch Präsident Moritz I. erhielt für seine souveräne Moderation durch den Abend einen herzlichen Applaus. Egal ob jung oder alt – im Lieschder Varieté war in diesem Jahr wieder jeder dabei und trug mit seinem Können zu einem wunderbaren Abend bei. Auch in diesem Jahr wurde erneut deutlich, wie wertvoll und bereichernd das „Netzwerken“ unter den Vereinen ist.

Die Lierschieder Kinderkappensitzung findet am 1. März statt.