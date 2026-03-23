Meinung zum Wahldesaster SPD Rhein-Lahn büßt für Landespolitik Marta Fröhlich 23.03.2026, 12:18 Uhr

i Marta Fröhlich Jens Weber. MRV

Nach jahrzehntelanger Dominanz muss die SPD im Kreis ihre Allmacht bei Erst- und Zweitstimmen an die CDU abgeben – dabei hätte eine junge Frau einen wirklichen Neuanfang bringen können, kommentiert unsere Reporterin.

Was für eine fette Schlappe für die SPD im Rhein-Lahn-Kreis: Auf ganzer Front haben sich die Sozis die Stimmen abjagen lassen, sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen. Ein Desaster, vor allem im seit 35 Jahren tiefroten Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein, den der Kamp-Bornhofener Roger Lewentz allein 25 Jahre lang durchgehend gewonnen hat.







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