Meinung zum Wahldesaster
SPD Rhein-Lahn büßt für Landespolitik 
Marta Fröhlich
Marta Fröhlich
Jens Weber. MRV

Nach jahrzehntelanger Dominanz muss die SPD im Kreis ihre Allmacht bei Erst- und Zweitstimmen an die CDU abgeben – dabei hätte eine junge Frau einen wirklichen Neuanfang bringen können, kommentiert unsere Reporterin.

Lesezeit 2 Minuten
Was für eine fette Schlappe für die SPD im Rhein-Lahn-Kreis: Auf ganzer Front haben sich die Sozis die Stimmen abjagen lassen, sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen. Ein Desaster, vor allem im seit 35 Jahren tiefroten Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein, den der Kamp-Bornhofener Roger Lewentz allein 25 Jahre lang durchgehend gewonnen hat.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungPolitik (LaWa)

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