Ehrenamtliches Engagement bringt Leidenschaft, Freude, Freunde und mehr. Doch mitunter bringt es auch Anfeindungen mit sich – gerade wenn man in der Kommunalpolitik engagiert ist. In Lahnstein müssen sich die Sozialdemokraten nun Gegenwind stellen.
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Zuspruch, Lob, auch Kritik – aber nicht immer sachlich vorgetragen: So beschreiben Lahnsteins Sozialdemokraten die Stimmung bei ihrem Infostand vor einem Lahnsteiner Warenhaus. „Das hat Spaß gemacht“, berichtet Jochen Sachsenhauser, der gemeinsam mit Judith Ullrich an der Spitze des Ortsvereins steht.