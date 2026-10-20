Nach Shitstorm SPD Lahnstein will sich nicht unterkriegen lassen Tobias Lui 20.10.2026, 17:00 Uhr

i Lahnsteins Genossen suchten dieser Tage mit einem Infostand vor einem Lahnsteiner Warenhaus das Gespräch mit den Bürgern. Was ihnen aufgefallen ist: Der Ton wird rauer. Sonja Graf

Ehrenamtliches Engagement bringt Leidenschaft, Freude, Freunde und mehr. Doch mitunter bringt es auch Anfeindungen mit sich – gerade wenn man in der Kommunalpolitik engagiert ist. In Lahnstein müssen sich die Sozialdemokraten nun Gegenwind stellen.

Zuspruch, Lob, auch Kritik – aber nicht immer sachlich vorgetragen: So beschreiben Lahnsteins Sozialdemokraten die Stimmung bei ihrem Infostand vor einem Lahnsteiner Warenhaus. „Das hat Spaß gemacht“, berichtet Jochen Sachsenhauser, der gemeinsam mit Judith Ullrich an der Spitze des Ortsvereins steht.







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