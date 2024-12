Alte KW-Schule in Lahnstein SPD: Kita Einsteinchen erweitern – VHS umziehen 02.12.2024, 18:00 Uhr

i Die SPD schlägt vor, dass die Volkshochschule (VHS) aus dem dritten Stock der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Schule in das städtische Gebäude der Kita Arche Noah umzieht. SPD/Sachsenhauser

Kita Einsteinchen, Stadtbibliothek und VHS: Alle drei haben sie in der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Schule in Lahnstein ihr Zuhause. Die SPD möchte dies im Falle der VHS ändern - diese soll zugunsten einer Kitaerweiterung umziehen.

Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben in Deutschland Anspruch auf eine Kindertagesbetreuung. Dieser Gesetzesanspruch stellt viele Kommunen vor riesige Probleme, auch in Lahnstein fehlen zahlreiche Plätze, von rund 100 ist die Rede. Zuletzt war die Verwaltung mit ihren Vorschlägen an die Öffentlichkeit gegangen, nun folgen Lahnsteins Sozialdemokraten.

