Elbag Energietechnik startet in Weisel ein Bauprojekt der Superlative: Eine neue Montagehalle mit Kran für 25 Tonnen und eigener Solaranlage soll die Zukunft des Unternehmens prägen und den Standort nachhaltig stärken.

Es ist ein klares Bekenntnis zum Standort Weisel, zur Region und zum Vertrauen in die 104 Mitarbeiter: Das Unternehmen Elbag Energietechnik baut in direkter Nachbarschaft zu ihren bestehenden Firmengebäuden eine neue Montagehalle und investiert rund 3,5 Millionen Euro. Damit setzt das Unternehmen nicht nur neue Maßstäbe, was allein die Größe betrifft, sondern schreitet konsequent seinen Weg fort, sich für die Herausforderungen der Zukunft zu rüsten.

Neue Halle wird länger, breiter, höher

Mit einer Länge von 50 Metern, einer Breite von 21 Metern und einer Höhe von 12 Metern wird die neue Halle die anderen Gebäude überschatten. In Summe wird die Halle eine Grundfläche von 1100 Quadratmetern haben und 14.100 Kubikmeter Raum umschließen, nennt Geschäftsführer Stephan Bilo konkrete Zahlen.

i Die neue Montagehalle (im Bild unten rechts) wird größer als alle bisherigen Hallen. Dies trägt insbesondere den neuen Anforderungen Rechnung. Visualisierung Elbag Energietechnik

„Gekrönt“ wird die Halle mit einer 140-Kilowatt-Peak-Photovoltaikanlage, ihr Herz bildet eine Krananlage, die 25 Tonnen bewegen kann – doppelt so viel wie die Krananlage, über die Elbag bislang verfügt. Zudem ist das Gebäude ausgestattet mit einer energieeffizienten Fußbodenheizung und Wärmepumpe sowie einem Zwischenbau mit Sozialräumen und Hebebühne.

„Aber nicht nur der Bedarf treibt uns an, vielmehr auch die Innovationskraft, neue Dinge zu schaffen und neue Märkte zu erobern.“

Geschäftsführer Stephan Bilo﻿

„Ein Meilenstein und Schritt in allgemein wirtschaftlich schwierigen und unsicheren Zeiten“, betont Stephan Bilo. „Trotz dieser Rahmenbedingungen, der weltweite Strombedarf wächst kontinuierlich, hauptsächlich angetrieben von der KI mit den zugehörigen Rechenzentren, wiederum einhergehend mit wachsender Nachfrage an Trafostationen. Aber nicht nur der Bedarf treibt uns an, vielmehr auch die Innovationskraft, neue Dinge zu schaffen und neue Märkte zu erobern.“

Elbag Energietechnik ist ein Produzent und Lieferant für schlüsselfertige Elektrifizierungssysteme. In seiner jetzigen Form besteht das Unternehmen seit 2002, das aus einer insolventen AG entstanden ist. Es startete mit 26 Mitarbeitern und konnte die Zahl in den vergangenen 23 Jahren fast vervierfachen.

Mitarbeiter im Mittelpunkt

Insbesondere die Wertschätzung für die Mitarbeiter hob Stephan Bilo hervor: „Die Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Wir pflegen hier ein gutes Miteinander, denn sie sind die wahren Säulen unseres Erfolgs.“ Und der Erfolg besteht insbesondere darin, dass Elbag kein „Katalog-Betrieb“ ist mit Lösungen von der Stange, sondern für ihre Auftraggeber, die aus der ganzen Welt kommen und zu denen auch Tech-Giganten aus den Vereinigten Staaten gehören, immer lösungsorientiert arbeiten: „Wir haben unsere Plattformen, auf die wir individuelle Lösungen für individuelle Anforderungen bauen. Da ist eine hohe Technologie-Tiefe gefordert“, macht der Geschäftsführer deutlich. Dem trägt der Bau der neuen Montagehalle Rechnung, „neue Dinge zu schaffen und neue Märkte zu erobern“. Dabei behalte das Unternehmen aber stets die Bodenhaftung. Es steht finanziell gesund da und erwartet für 2025 einen Jahresumsatz von 30 Millionen Euro, berichtete Bilo am Rande der Veranstaltung.

Symbol für Zukunft und Verantwortung

„Der Spatenstich ist natürlich ein Symbol für die Initiative, Neues zu schaffen“, schloss sich Gesellschafter Herbert Wallmach den Worten Bilos an. „Er steht für die Verantwortung für die Zukunft eines Unternehmens und soll auch heute ein freudiges Erlebnis sein für die gesamte Belegschaft der Firma Elbag.“ Damit werde das Fundament der Firma Elbag weiter gestärkt.

Regionale Partner beim Bau

Nun ist es am Generalunternehmer Deutsche Projektbau, die Arbeiten für den Bau der Montagehalle zu koordinieren. Als ausführende Unternehmen zeichnen für den Tiefbau die Gebrüder Schmidt aus Oberwallmenach verantwortlich. Für den Hochbau ist die Firma Rudhard aus Weisel beauftragt. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Rohbau noch in diesem Jahr fertiggestellt werden, sodass die Halle im Frühjahr 2026 in Betrieb genommen werden kann.

Was Elbag Energietechnik macht

Elbag entwickelt und baut Lösungen für die sichere Energieversorgung. Zum Angebot gehören schlüsselfertige Systeme für Industrieanlagen, Trafoschutzgehäuse sowie kompakte und begehbare und nicht begehbare Stationen für den Ausbau mit Mittelspannungsschaltanlage, Transformator und Niederspannungsverteilung. Dabei liegt auch ein Fokus auf der Entwicklung von Speziallösungen. Eingesetzt werden diese in der Energieversorgung und Wasserwirtschaft, im Anlagenbau, in der produzierenden und verarbeitenden Industrie, in der Automobilbranche, im Bergbau, im Schiffsbau sowie im Bereich erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarkraft.