Spatenstich für Kita-Küche in Dörnberg

Rund eine halbe Million Euro kosten die neue Kita-Küche und eine Verkaufstheke in Dörnberg. Untergebracht werden sie in einem neuen Anbau des Dorfgemeinschaftshauses.

Strahlende Gesichter trotz Dauerregens: Zum symbolischen Spatenstich auf dem Rasen vor dem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Dörnberg hatte Ortsbürgermeister Heiko Hofmann geladen. Entstehen soll dort ein Anbau, der sowohl eine Küche für die benachbarte Kita als auch eine separate Verkaufstheke für Wanderer und Touristen beherbergen soll. Gekommen waren unter anderem zahlreiche Vertreter der Ortsgemeinden Dörnberg, Charlottenberg und Horhausen, die gemeinsam als Träger der Kita aktiv sind. Für ihn sei das ein „besonderer Abend“, stellte Hofmann dann auch gleich in seinem Grußwort fest. Denn vor knapp drei Jahren im August 2022 hatte die erste Ortsbegehung stattgefunden. Und wenn alles nach Plan läuft, soll der rund 500.000 Euro teure Anbau im nächsten Jahr im August nach den Sommerferien in Betrieb gehen.

i Präsentieren gemeinsam die Pläne (von links): die Architekten Sarah Becker und Sonja Meffert sowie Ortsbürgermeister Heiko Hofmann. Johannes Koenig

„70 Quadratmeter für eine halbe Million Euro“: Das sieht auf den ersten Blick nach viel Geld und wenig Raum aus, räumte sinngemäß auch der Bürgermeister ein. Aber wenn man Küche, Verkaufstheke und die dazugehörigen Lager, Toiletten und Aufenthaltsräume fürs Personal als frei stehenden Neubau errichten würde, müsste man wohl das Fünffache investieren, schätzte Hofmann. Stattdessen ergeben sich durch die geplante Teilnutzung des DGH verschiedene Synergieeffekte. „Oben im ersten Stock haben wir schon die vorgeschriebenen Toiletten und den Aufenthaltsraum fürs Personal ausgewiesen“, sagte Hofmann. Der an den geplanten Anbau grenzende abtrennbare Teil des DGH-Saals wird als Mensa genutzt. Mit der angrenzenden Küche werden die Kinder aus Hygienegründen nichts zu tun haben. Laut Hofmann können sie gegebenenfalls die Essenszubereitung durch ein Fenster beobachten, aber ein Betreten der Küche ist nicht vorgesehen. „Die Küche wird viel Technik auf engem Raum haben“, erklärte Architektin Sonja Meffert, Inhaberin des Büros Meffert Architekten in Heistenbach, den Grund für die hohe Investitionssumme für rund 70 Quadratmeter Küchenfläche.

i So wird der Anbau am DGH in Dörnberg aussehen. Meffert Architekten

Die Investition sei auch eine Sicherheit für die Zukunft, so Hofmann. Genutzt wird die Kita von Kindern aus den drei Trägergemeinden. Deshalb hatten zum feierlichen Spatenstich auch der Horhausener Bürgermeister Thomas Schmidt und Monika Wolf, Mitglied des Kindergartenausschusses Charlottenberg, dem schlechten Wetter getrotzt. „Aktuell sind es insgesamt 38 Kinder, es waren aber auch schon mal 45.“ Von einem Caterer werden aktuell bis zu 25 Mittagessen angeliefert. Mehr geben die Raumverhältnisse aktuell auch nicht her. Zukünftig können dann aber um die 40 Mittagessen angeboten werden. Die Einrichtung kann damit auf absehbare Zeit ihre gesetzlich vorgeschriebene Rolle als Ganztags-Kita erfüllen.

Erleichterung fürs Kita-Team

Für das elfköpfige Erzieherinnenteam rund um Kita-Leitung Annabell Favilla bedeutet die neue Investition eine handfeste körperliche Erleichterung. Denn bisher müssen die Erzieherinnen immer zur Mittagszeit einen Gruppenraum umräumen und dort Tische aufstellen, damit die Kinder essen können. Gleichzeitig schlafen schon in einem benachbarten Raum einige Kinder. Damit diese nicht geweckt werden, muss entsprechend leise gegessen werden, was fast unmöglich ist. Entsprechend willkommen ist die Aussicht, das Mittagessen zukünftig in einer eigenen Mensa auf der anderen Seite des DGH abhalten zu können.

i Kita-Leitung Annabell Favilla (links) und Stellvertreterin Vivian Neu zeigen auf die Stellen, wo sie jeden Mittag die Tische fürs Mittagessen aufstellen. Johannes Koenig

Wer aber trägt die Kosten? „Die Küche kostet rund 375.000 Euro“, stellte Architektin Sonja Meffert fest. Gefördert wird diese vom Land mit einem Zuschuss von 131.000 Euro. „Die Landesmittel kamen einigermaßen überraschend“, so Bürgermeister Heiko Hofmann. Und sie kamen vergleichsweise spät im Februar. Von den verbliebenen Küchenkosten in Höhe von rund 244.000 Euro übernimmt der Landkreis 40 Prozent. Der Restbetrag wird nach einem Verteilungsschlüssel unter den drei Trägergemeinden aufgeteilt. Zusätzlich gibt es noch die geplante Verkaufstheke, die 115.000 Euro kosten wird und allein ein Dörnberger Projekt ist. Da gelang es allerdings, eine Leader-Tourismusförderung von 65 Prozent an Land zu ziehen.