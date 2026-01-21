Zum Baubeginn des lange in Nassau geplanten Rossmann-Markts sollte es Anfang Februar einen Spatenstich geben. Diese Feier wurde jetzt wegen des tödlichen Unfalls eines Arbeiters auf dem Areal abgesagt.
Eigentlich hätte es Anfang Februar eine fröhliche Feierstunde auf dem Parkplatz des Aldi-Markts an der Bahnhofstraße geben sollen. Nun ist der geplante erste Spatenstich wegen eines tragischen Todesfalls abgesagt worden.Der Nassauer Stadtbürgermeister Manuel Liguori informiert darüber, dass es wegen des Todes eines 39 Jahren alten Arbeiters nicht zum Spatenstich kommen wird, der für Donnerstag, 5.