Nach tödlichem Unfall Spatenstich für den Nassauer Rossmann-Markt abgesagt Andreas Galonska 21.01.2026, 06:00 Uhr

i Der Abschnitt zwischen dem Parkplatz des Aldi-Markts und dem Bahnhofsvorplatz in Nassau ist wegen der Vorbereitungen für den Bau des Rossmann-Markts abgesperrt worden. Eine Feier zum Baubeginn wurde jetzt nach einem Todesfall abgesagt. Andreas Galonska

Zum Baubeginn des lange in Nassau geplanten Rossmann-Markts sollte es Anfang Februar einen Spatenstich geben. Diese Feier wurde jetzt wegen des tödlichen Unfalls eines Arbeiters auf dem Areal abgesagt.

Eigentlich hätte es Anfang Februar eine fröhliche Feierstunde auf dem Parkplatz des Aldi-Markts an der Bahnhofstraße geben sollen. Nun ist der geplante erste Spatenstich wegen eines tragischen Todesfalls abgesagt worden.Der Nassauer Stadtbürgermeister Manuel Liguori informiert darüber, dass es wegen des Todes eines 39 Jahren alten Arbeiters nicht zum Spatenstich kommen wird, der für Donnerstag, 5.







