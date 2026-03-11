Bank macht zu Sparda-Bank schließt ihre Filiale in Bad Ems Andreas Galonska 11.03.2026, 10:00 Uhr

i Die Sparda-Bank in der Bad Emser Römerstraße schließt Ende April. Auch in Diez und in Nastätten werden die Standorte der Bank dichtgemacht. Andreas Galonska

Das Sparda-SB-Center in der Bad Emser Römerstraße macht Ende April zu. Kunden werden auf die Filialen in Lahnstein und Koblenz sowie auf das Online-Banking verwiesen.

Für Kunden der Sparda-Bank gab es jetzt eine böse Überraschung, denn die Bank wird ihre Filiale in Bad Ems schließen. Das SB-Center in der Römerstraße macht zum 30. April dicht. Das Nutzungsverhalten von Kundinnen und Kunden befinde sich laut der Sparda-Bank im Wandel – immer mehr Bankgeschäfte werden digital erledigt.







