Bank macht zu
Sparda-Bank schließt ihre Filiale in Bad Ems
Die Sparda-Bank in der Bad Emser Römerstraße schließt Ende April. Auch in Diez und in Nastätten werden die Standorte der Bank di
Die Sparda-Bank in der Bad Emser Römerstraße schließt Ende April. Auch in Diez und in Nastätten werden die Standorte der Bank dichtgemacht.
Andreas Galonska

Das Sparda-SB-Center in der Bad Emser Römerstraße macht Ende April zu. Kunden werden auf die Filialen in Lahnstein und Koblenz sowie auf das Online-Banking verwiesen.

Lesezeit 1 Minute
Für Kunden der Sparda-Bank gab es jetzt eine böse Überraschung, denn die Bank wird ihre Filiale in Bad Ems schließen. Das SB-Center in der Römerstraße macht zum 30. April dicht. Das Nutzungsverhalten von Kundinnen und Kunden befinde sich laut der Sparda-Bank im Wandel – immer mehr Bankgeschäfte werden digital erledigt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren