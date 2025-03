ChatGPT, Midjourney und ElevenLabs: Künstliche Intelligenz (KI) zieht in den Arbeitsalltag ein. Über Möglichkeiten und Anwendungen von KI drehte sich dann auch der Unternehmernetzwerkabend der Entwicklungsagentur Aar-Einrich im Kreml Kulturhaus.

Über 60 Gewerbetreibende und Interessierte folgten der Einladung der Entwicklungsagentur Aar-Einrich am vergangenen Donnerstag zum Unternehmernetzwerkabend der heimischen Region ins Kreml Kulturhaus nach Zollhaus. Das Unternehmernetzwerk ist eine gemeinsame Initiative der Verbandsgemeinde Aar-Einrich und der Entwicklungsagentur Aar-Einrich. Die seit 2018 etablierte Veranstaltungsreihe bot auch dieses Mal wieder eine wertvolle Plattform für Austausch, Wissenstransfer und regionale Vernetzung. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Lars Denninghoff die Teilnehmenden herzlich und unterstrich die Bedeutung solcher Netzwerkabende für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Aar-Einrich. „Der Austausch zwischen Unternehmen und Fachleuten ist ein unverzichtbarer Motor für Innovation und Wachstum“, so Denninghoff.

Der Abend stand im Anschluss ganz im Zeichen eines spannenden Impulsvortrags von Helen Worm und Jens Kremer, von der Firma webfacemedia GmbH aus Niederbrechen. Unter dem Titel „KI – Künstliche Intelligenz“ gaben die Referenten einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen dieser zukunftsweisenden Technologie. Helen Worm erläuterte anschaulich die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und stellte verschiedene Tools und Anwendungen wie ChatGPT, Midjourney und ElevenLabs vor. In einer informativen Live-Demonstration zeigte sie, wie mit Hilfe von KI innerhalb weniger Minuten eine professionelle Stellenanzeige erstellt werden kann – ein Praxisbeispiel, das das Publikum überzeugte. Auch wurden Slides und Folien, die man sonst in mühevoller Kleinarbeit für eine Präsentation erarbeitet, mittels der künstlichen Intelligenz in Windeseile erzeugt.

KI-generierter Song sorgt für Aufmerksamkeit

Neben den vielfältigen Potenzialen ging Worm auch auf kritische Aspekte wie Datenschutz, Urheberrechte und mögliche Risiken im Umgang mit Künstlicher Intelligenz ein. Den Teilnehmenden wurden konkrete Ideen und Ansätze vermittelt, wie KI-Anwendungen in den eigenen beruflichen Alltag integriert und sinnvoll genutzt werden können. Ein besonderes Highlight des Vortrags war der Abschluss mit einem von der KI generierten Song, der den informativen Vortrag auf kreative Weise abrundete.

Auch nach dem offiziellen Teil stand das Expertenteam den Teilnehmenden noch zur Verfügung, um individuelle Fragen zu beantworten und weiterführende Diskussionen zu führen. Im Anschluss bot sich den Anwesenden bei Speisen und Getränken die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltungsreihe bleibt damit ein bedeutender Treffpunkt für Unternehmen der Region, die sich über aktuelle Themen informieren und vom gegenseitigen Austausch profitieren möchten.