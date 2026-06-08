Programm zum Welterbetag Spannende Zeitreise ins Bad Ems vor 150 Jahren Andreas Galonska 08.06.2026, 13:00 Uhr

i Am Kurhaus zog Hans-Jürgen Sarholz mit Stichen und Fotos Vergleiche zur heutigen Zeit und berichtete von Adligen und Blumenverkäuferinnen. Zahlreiche Teilnehmer verfolgten den historischen Rundgang mit großem Interesse. Andreas Galonska

Ein Blick auf Bad Ems vor 150 Jahren stand beim Welterbetag im Zentrum. Dabei wurden besonders die kleinen Leute in den Mittelpunkt gestellt, die damals harte Arbeit zu verrichten hatten.

Die Kurstadt vor 150 Jahren – da denkt man an Kaiser Wilhelm, Besucher aus adligen Häusern und an Dichter, Denker und Komponisten, die einst an der Lahn weilten. Zum Welterbetag richtete der Historiker Hans-Jürgen Sarholz nun aber den Fokus auf die einfachen Leute, ohne die der Betrieb im Kurbad nicht denkbar gewesen wäre.







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