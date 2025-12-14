Umzug im Limburger Schloss Spannende Geschichte und Geschichten im Stadtarchiv 14.12.2025, 20:00 Uhr

i Stadtarchivar Christoph Waldecker steht im neuen Nutzerraum im Limburger Schloss. Foto: Anette in Concas Anette in Concas

Im Limburger Archiv im Schloss treffen Geschichte und Moderne aufeinander. Vom neuen Nutzerraum aus wird Stadtgeschichte lebendig.

Vor rund sechs Monaten ist ein Teil des Stadtarchivs umgezogen – in die alte Scheune des Limburger Schlosses, ebenfalls am Mühlberg 3. Die Räumlichkeiten, die früher von der italienischen und portugiesischen Gemeinde genutzt wurden, beherbergen nun spannende Geschichte und Geschichten aus der Vergangenheit.







Artikel teilen

Artikel teilen