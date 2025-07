Schamlos und niederträchtig. So beschrieb Richter Ludger Griesar das Verhalten der Angeklagten und zeigte sich in seiner Urteilsbegründung schockiert darüber, wie sie sich auf so perfide Weise das Vertrauen ehrbarer Menschen erschleichen konnte. An ihren Taten hatten der Richter und die beiden Schöffen keinen Zweifel.

Was war passiert? Über mehrere Jahre hatte sich eine heute 48-Jährige hohe Geldbeträge geliehen und nicht zurückgegeben, sich an private Darlehensverträge nicht gehalten, eine Kreditkarte entwendet und dutzendfach viel Geld abgehoben. Am Ende standen 175.000 Euro zur Verhandlung, ein älteres Verfahren zu einem Darlehen über weitere 150.000 Euro war verjährt.

Sie stahl, betrog, fälschte Urkunden, täuschte soziale Notsituationen vor, erfand Personen, die sie vermeintlich mit den Geldern unterstützen wollte. Dabei ging sie bei den fünf Geschädigten, die der Täterin im Amtsgericht Lahnstein direkt in die Augen blicken konnten, geplant vor. Die Frau kam 2003 aus Thailand nach Deutschland, lernte einen Mann kennen und heiratete diesen noch im selben Jahr. 2007 trennte man sich, die Angeklagte war seitdem nicht mehr in Deutschland gemeldet, lebte bei entfernten Verwandten oder bei wechselnden Partnern, darunter auch einer der Geschädigten, mit dessen Sohn die Angeklagte liiert war.

„Und das ist der Dank dafür, dass sie drei Jahre in meinem Haus gelebt hat.“

Ein Geschädigter zu den Taten der Angeklagten

Ihre Opfer aus Braubach, Bad Hönningen, Rheinbreitbach und Bad Honnef lernte sie über eine Datingplattform oder über soziale Netzwerke im Internet kennen, mal mit amourösem Hintergrund, mal unter Vortäuschung der Absicht einer Freundschaft wie bei zwei Geschädigten, die selbst aus Thailand stammen. Schnell war enger Kontakt geknüpft und die ersten Bitten um Geld ausgesprochen. Die angegebenen Gründe waren vielfältig, sie bräuchte Geld für Anschaffungen, müsse Verwandte in Thailand unterstützen. Dabei schreckte sie nicht davor zurück, den Tod ihres Bruders vorzutäuschen, eine bedürftige Nichte zu erfinden, deren unechte Chats sie an die Opfer weiterschickte, oder Bankschreiben zu fälschen, um ihre Liquidität zu beweisen. Denn stets versicherte sie, sie werde das Geld zurückzahlen.

Zu Beginn hielt sie bei den Opfern Wort, legte sogar etwas „als Dank“ drauf, um Vertrauen aufzubauen. Doch irgendwann kam das Geld nicht mehr wieder. Erst als einem Geschädigten die vielen Abhebungen auf seinem Kreditkartenkonto auffielen und er auf den Überwachungsvideos der Bank die Angeklagte erkannte, „dämmerte es Ihnen wohl, was da passiert“, so Richter Griesar. „Und das ist der Dank dafür, dass sie drei Jahre in meinem Haus gelebt hat“, kommentierte der Geschädigte bitter.

So kam es 2021 zur ersten Anzeige, weitere Opfer meldeten sich. Nach einem Termin auf der Polizeiwache in Bad Honnef und einem ausgesprochenen Haftbefehl 2022 tauchte die Frau ab, wurde europaweit gesucht, blieb drei Jahre unentdeckt. Nur durch Zufall griff man sie bei einem Sondereinsatz in einer Spielhalle in Düsseldorf im Januar 2025 auf.

„Was sie getan haben, ist niederträchtig und dafür werden Sie bestraft.“

Richter Ludger Griesar fand deutliche Worte an die Angeklagte

Die Liste ihrer Vergehen verlas die Staatsanwältin wie eine endlose Perlenschnur, mehrere Dutzend Straftaten wurden der 48-Jährigen vorgeworfen. Insgesamt erschlich und ergaunerte sie sich rund 175.000 Euro. „Der Großteil verschwand in Spielautomaten“, so der Verteidiger, der sichtlich Mühe hatte, noch etwas Strafmilderndes an dem Fall zu finden, und den Geschädigten auch Naivität vorwarf. Schließlich gestand die Angeklagte vollumfänglich, das ersparte den anwesenden Geschädigten eine weitere Aussage vor Gericht. Richter Griesar gab ihr außerdem die Möglichkeit, um Entschuldigung zu bitten, was der Angeklagten nur mühsam und trotz anwesender Dolmetscherin wortkarg und emotionslos über die Lippen ging. Eine Geschädigte lehnte die Entschuldigung ab, die anderen zuckten resigniert mit den Schultern.

Ja, das Geständnis und die Entschuldigung wirkten sich positiv auf die Strafhöhe aus, „und doch stelle ich bei Ihnen eine hohe kriminelle Energie fest. Sie haben das Vertrauen von ehrbaren Menschen, die hart für ihr Geld gearbeitet und gespart haben, missbraucht und die Menschen maßlos enttäuscht“, so Richter Griesar eindringlich in der Urteilsbegründung. Die Angeklagte habe sich bei der Wahl ihrer Opfer breit aufgestellt, sich jünger gemacht, sodass auch ältere Herren auf sie reinfallen. „Sie hinterlassen nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen tiefgreifenden emotionalen Schaden, der sich nicht vergessen lässt. Was sie getan haben, ist niederträchtig und dafür werden Sie bestraft“, schloss Griesar und verurteilte die Frau zu zweieinhalb Jahren Haft sowie zur Rückzahlung der 175.000 Euro. Das könnte auch noch Konsequenzen für ihren Ehemann haben, den sie 2003 geheiratet, sich zwar 2007 getrennt hat, aber nie von ihm hat scheiden lassen, bemerkte Griesar. Das Urteil ist rechtskräftig.