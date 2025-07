Ob im Landschaftspark Wirt, an den Lahnanlagen oder wie nun im Diezer Stadtwald Hain: Vandalismus ist im öffentlichen Raum ein Problem – und das grundsätzlich nicht nur in der Grafenstadt. Dennoch erregte nun ein solcher Vorfall dank eines Beitrags in den sozialen Netzwerken größere Aufmerksamkeit. „Ich glaube, hier in Diez gibt es keine vernünftigen Mitarbeiter vom Bauhof“, postete ein Mitglied in einer Newsgruppe. Konkret ging es um die Metallverankerung eines Holzpfostens, die vor einem Kletterturm des Spielplatzes im Hain bedrohlich als potenzielle Stolperfalle aus dem Sand ragte. Jeden Morgen würden ein bis zwei Bauhof-Mitarbeiter durch den Stadtwald fahren und müssten doch sehen, dass dort im Sandkasten eine sehr gefährliche Stelle ist, monierte der Verfasser. „Macht euch mal Gedanken!“, lautete daher seine öffentliche Aufforderung an die Adresse des städtischen Bauhofs.

„Also, mit dem Internet und in die Öffentlichkeit zu gehen, ist am besten, wenn man etwas erreichen will.“

Dank des zügigen Handelns des Bauhofs nach Veröffentlichungen in den sozialen Netzwerken fühlt sich der Hinweisgeber bestätigt.

Der Annahme, dass seine Mitarbeiter Zeit und Kapazitäten hätten, täglich durch den Hain zu fahren, widerspricht der Leiter des Diezer Bauhofs, Tobias Hüge, energisch. Dennoch sei an dem Morgen der Beschwerde eine turnusgemäße Routinefahrt zum Spielplatz angesetzt gewesen. „Die durchaus sogar sehr gefährliche Stelle ist ein innen liegender Pfostenschuh, auf dem auch noch ein Pfosten montiert war, als wir diese Stelle hinterlassen hatten“, erklärt Hüge. Gedanken machen sollten sich daher seiner Meinung nach der oder die Täter, die den ursprünglich dort aufsitzenden Holzpfosten mit brachialer Gewalt abgebrochen und mitgenommen haben: „Von allein verschwindet so etwas nicht.“ Jetzt braucht man noch zusätzlich einen neuen Pfosten. „Das sind spezielle Pfosten, die man nicht mal ‚eben so‘ im Baumarkt beschaffen kann“, so Hüge. „Aber selbst wenn dem so wäre, ist es eine Sachbeschädigung, die zusätzliche Kosten für Wiederbeschaffung und Montage nach sich zieht.“ Auf eine Anzeige bei der Polizei wurde aber bisher aus Zeitgründen verzichtet.

Wertvoller Hinweis: Aber „nicht in diesem Ton“

Der nun betroffene Kletterturm war bereits in die Jahre gekommen und sollte bald abgebaut und ersetzt werden. Die Neukonstruktion steht schon auf dem Gelände des Bauhofs bereit. Nun verzögert sich die Montage wegen der nun notwendigen Nachbeschaffung. „Für sachliche Hinweise auf solche und andere Gefahrenstellen sind wir immer dankbar“, fährt Hüge fort. „Aber bitte nicht auf diesem Weg und auch nicht in diesem Ton.“ Denn eine einfache E-Mail – „gern auch mit einem aussagekräftigen Foto“ – an die E-Mail-Adresse spielplatz@stadt-diez.de oder ein Anruf hätten völlig ausgereicht, betont der Betriebsleiter. Stattdessen galt es an dem Tag, schriftliche Stellungnahmen abzugeben, auf Anrufe zu reagieren und auch „sehr verärgerte“ Kollegen „wieder herunterzuholen“. „In dieser wertvollen Zeit hätten wir uns besser unserer eigentlichen Arbeit gewidmet“, so Hüge. „Auch darüber sollte man einmal nachdenken, bevor man solche ‚Shitstorm-Zünder‘ auf einer Plattform verbreitet, auf der die Stadt Diez offiziell nicht vertreten ist.“

i Der Ersatz für den Kletterturm im Hain steht schon bereit. Wegen der Beschädigungen auf dem Spielplatz verzögert sich nun aber die Montage. Bauhof Stadt Diez/Hüge

Keiner „Schuld“ bewusst ist sich hingegen offenbar der Verfasser der Beiträge, der auf diese Weise über die Gefahrenstelle am Spielplatz warnte. Denn schon einen Tag später konnte er Entwarnung geben. „So Leute, die Gefahr ist fast weg und vielen Dank an die Arbeiter vom Bauhof in Diez“, meldete er Vollzug und bedankte sich ausdrücklich beim Bauhof. „Also, mit dem Internet und in die Öffentlichkeit zu gehen, ist am besten, wenn man etwas erreichen will“, lautete daher sein Fazit. Außerdem: „Ich habe auch niemanden persönlich beleidigt, es war nur zum Nachdenken“, beteuerte der Verfasser. Eine Einschätzung, die Tobias Hüge nicht teilt.

Weitere angefragte mögliche Ergänzungen oder Einordnungen des Hinweisgebers zu seinem Handeln lagen bis Redaktionsschluss nicht vor.