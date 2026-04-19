Frühlingsaktion in Lahnstein Sonne und Gäste strahlen am Grünen Balkon um die Wette Mira Zwick 19.04.2026, 13:04 Uhr

i Bei der Aktion „Grüner Balkon“ geht es darum, Lahnstein fit für den Frühling zu machen und zum Blühen zu bringen. Tobias Lui

Die Stadt fit für den Frühling machen, die Menschen zusammenbringen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen: Das war die Idee hinter dem „Grünen Balkon“, zu dem am Samstag alle Interessierten auf den Salhofplatz in Lahnstein eingeladen waren.

Es war der Auftakt zum neuen Projekt „Schöner leben bis zur Buga 2029“ in Lahnstein: die Frühlingsaktion „Grüner Balkon“ auf dem Salhofplatz, bei der Bürger bei Pflanzaktionen, kreativen Workshops und gemeinschaftlichen Projekten an verschiedenen Ständen am Samstag dazu beitragen konnten, die Stadt frühlingsfit und zum Blühen zu bringen.







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