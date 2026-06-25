Bad Emser Musikschule Sommerkonzert: Kühle in St.-Kastor-Kirche war Rettung Ulrike Bletzer 25.06.2026, 17:00 Uhr

i Olga Gunia und Michael Burovik leiten die Emser Musikschule, die 2024 vom Alten Rathaus ins Carl-Heyer-Haus in der Römerstraße 40 umgezogen ist. Bletzer Ulrike (Archiv). Bletzer Ulrike

Die erfrischende Abkühlung in der Dausenauer St.-Kastor-Kirche war Grund dafür, dass das 21. Sommerkonzert der Bad Emser Musikschule trotz Hitzewelle überhaupt stattfinden konnte.

Kürzlich lud die Emser Musikschule zu ihrem insgesamt 21. Sommerkonzert in die Kirche St. Kastor nach Dausenau ein. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklären die beiden Leiter der Musikschule, Olga Gunia und Michael Burovik, wodurch sich gerade dieses Konzert von seinen 20 Vorgänger-Veranstaltungen unterschieden hat.







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