Zwei Tage voller Musik, Genuss und Sommerstimmung: Beim fünften Sommerfest in Nastätten verwandelte sich die Römerstraße in eine bunte Feiermeile. Von Live-Gesang über DJ-Beats bis zu Burgern und Crêpes war für jeden etwas dabei.

Bereits zum fünften Mal hat die Stadt Nastätten am vergangenen Wochenende ihr Sommerfest ausgerichtet. Die Veranstaltung findet immer am dritten Wochenende im August statt. Dafür wird die Römerstraße vor der Kirche zwischen Friedhofsweg und Adolfsplatz für Autos gesperrt. Dann reihen sich Sitzbänke und Tische aneinander und laden zum Verweilen und Genießen ein. Umrahmt wird die Straße von Imbiss- und Getränkewagen. Auf der Bühne direkt vor der Kirche spielt die Musik, die der Veranstaltung ihren letzten Schliff gibt.

i Lars Hagen sorgte am Samstagabend mit seiner rauen Stimme für Gänsehautmomente. Mariam Nasiripour

Am Freitag und Samstag begann das Sommerfest um 18 Uhr. Im Laufe des Abends füllte sich die Straße vor dem Gotteshaus mit Menschen aus Nastätten, aber auch aus der Umgebung. Am Freitagabend startete die Live-Musik mit dem Sänger Emmi, bürgerlich Emre Bicer, um 20 Uhr. Er coverte große Hits und begeisterte das Publikum mit seiner schönen Stimme.

i Bereits zum fünften Mal hat die Stadt Nastätten ihr Sommerfest veranstaltet. Mariam Nasiripour

Am Samstag begann die Musik bereits um 19 Uhr. Dann sang sich Lars Hagen in die Herzen des Publikums. Mit seiner rauen Stimme begeisterte er Jung und Alt. Sein Repertoire reichte von Schlager über deutschen und internationalen Pop bis Austropop. Ab 21 Uhr legte DJ Stephan auf und begleitete das Publikum musikalisch bis zum Ende des Abends.

i Während sich die Eltern unterhalten tanzt das kleine Mädchen zum Takt der Musik. Mariam Nasiripour

An beiden Tagen war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Ob Burger, Pizza oder Crêpes, für jeden Geschmack war etwas dabei. Für den kleinen und großen Durst sorgten mehrere Getränkewagen, die Bier, Aperol oder Sarti Spritz, aber auch Kaffee und alkoholfreie Getränke anboten. Die Besucherinnen und Besucher des Sommerfestes genossen das schöne sommerliche Wetter. Sie unterhielten sich angeregt, aßen, tranken und lauschten der schönen Musik sowie dem Gesang. Während sich die Eltern unterhielten, spielten die Kinder oder tanzten zum Takt der Musik. Das Sommerfest war ein schöner Abschluss der Ferienzeit, bevor die Schule wieder anfängt und der Alltag wieder einkehrt.